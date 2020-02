De AirPods Pro zijn voorzien van druksensoren. Met deze ‘knoppen’ kun je makkelijk muziek bedienen en switchen naar de actieve ruisonderdrukking. Zo stel je de druksensoren van de AirPods Pro in.

Druksensoren van AirPods Pro instellen: zo werkt het

Doorgewinterde AirPods-gebruikers zijn bekend met de bediening van Apples draadloze oordopjes. Via tikjes op de steeltjes kun je bijvoorbeeld muziek pauzeren, of iets aan Siri vragen. Op de AirPods Pro werkt het nét iets anders, maar een groot verschil is het niet.

Hier heb je namelijk te maken met druksensoren. Deze ‘knop’ is te herkennen aan het iets dieper gelegen gedeelte op het steeltje van de oordop. Op beide AirPods Pro-oordopjes zijn druksensoren aanwezig. Je kunt één, twee of drie keer drukken om ze te bedienen. Ook langer ingedrukt houden is mogelijk. Zo werkt het:

Druk één keer om je muziek te pauzeren, hervatten of om een telefoongesprek aan te nemen.

om je muziek te pauzeren, hervatten of om een telefoongesprek aan te nemen. Druk twee keer om naar het volgende nummer van het album of de afspeellijst te gaan.

om naar het volgende nummer van het album of de afspeellijst te gaan. Druk drie keer om naar het vorige nummer van het album of de afspeellijst te gaan.

om naar het vorige nummer van het album of de afspeellijst te gaan. Houd de druksensor eventjes ingedrukt om te schakelen tussen de actieve ruisonderdrukking en Transparantie-modus.

Druksensoren aanpassen

Vind je de standaardbesturing van de AirPods Pro niet fijn? Gelukkig is het mogelijk om de bediening naar jouw hand te zetten. Zo doe je dat:

Open de Instellingen-app van de gekoppelde iPhone of iPad; Ga naar ‘Bluetooth’ en tik onder ‘Mijn apparaten’ op het informatie-icoontje naast de AirPods Pro; Geef vervolgens per draadloos oordopje aan wat er moet gebeuren als je de druksensoren lang ingedrukt houdt.

Het is niet mogelijk om de volgorde van het aantal drukken te wijzigen. Wel kun je de snelheid en duur van de druksensoren aanpassen. Kies hiervoor ‘Toegankelijkheid’ in de Instellingen-app van de gekoppelde iPhone of iPad. Scrol vervolgens naar beneden en tik op ‘AirPods’. Kies bij de druksnelheid vervolgens voor ‘Langzaam’ of ‘Langzaamst’. Ook kun je de duur van een aanraking wijzigen naar ‘Kort’ of ‘Korter’.

In hetzelfde menu is het overigens ook mogelijk om de actieve ruisonderdrukking maar voor één AirPods Pro aan te zetten. Dit is bijvoorbeeld handig in het verkeer, omdat je zo op de hoogte blijft van wat er om je heen gebeurt. Lees meer over de AirPods Pro ruisonderdrukking en check ook ons overzicht met AirPods Pro-tips.

AirPods Pro kopen?

Twijfel je nog over de aankoop? Check dan onze uitgebreide review van de AirPods Pro. Zodra je eruit bent, check je de scherpste deals in de AirPods Pro vergelijker.

