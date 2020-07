De AirPods Pro maken onderscheid tussen drie verschillende geluidsstanden: Ruisonderdrukking, Uit en Transparantie. In deze tip leggen we de drie verschillende standen aan je uit.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De drie AirPods Pro geluidsstanden uitgelegd

De AirPods Pro onderscheiden zich van de reguliere AirPods met een betere pasvorm, een nieuw ontwerp en ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking (of noise cancelling). Omdat de oordopjes je oren een stuk beter afdichten dan de normale AirPods, heeft Apple drie verschillende geluidsstanden gemaakt waar je tussen kunt schakelen. Maar wat doet iedere stand precies en wanneer komen ze van pas? We nemen ze met je door.

1. Ruisonderdrukking

Deze modus activeert noise cancelling, zodat de AirPods het omgevingsgeluid wegfilteren. Hierdoor valt bijvoorbeeld het geroezemoes in een luidruchtige coupé weg en kun je beter naar muziek luisteren zonder het volume op maximum te zetten.

Met ruisonderdrukking stoten de AirPods het geluid van je omgeving af met een tegengeluid dat zich continu aanpast aan de situatie en de pasvorm van je oren. De microfoon aan de buitenkant van de AirPods registreren het omgevingsgeluid en de speaker aan de binnenkant blokkeert dit met een tegengeluid, dat het geluid van je omgeving uitschakelt. Volgens Apple wordt het geluid 200 keer per seconde aangepast.

Ruisonderdrukking komt dan ook vooral van pas als je op kantoor of in de trein zit, maar niet als je deelneemt aan het verkeer. Door het blokkeren van omgevingsgeluid kun je auto’s bijvoorbeeld slecht horen aankomen, wat uiteraard de nodige gevaren met zich meebrengt. Gelukkig zijn er voor die situaties twee andere AirPods standen die je kunt activeren.

2. Uit

De Uit-modus schakelt simpelweg de ruisonderdrukking uit, maar dat betekent niet dat de AirPods Pro dan meteen hetzelfde klinken als de reguliere AirPods. Door de siliconen oordopjes zijn je oren veel beter afgesloten voor je omgeving, waardoor je nog steeds minder hoort wat er om je heen gebeurt. Goed nieuws als je naar muziek of een podcast wil luisteren, maar toch wel wat mee wil krijgen van je omgeving.

De Uit-modus kun je het beste activeren als je over straat loopt, of je in een stille ruimte zit waar ruisonderdrukking niets toevoegt.

3. Transparantie

De nieuwe Transparantie-modus is een interessante. Apple heeft deze stand toegevoegd zodat je ook met de AirPods Pro in je oren gewoon alles kunt horen wat er om je heen gebeurt. Zodra je deze modus activeert, versterken de oordopjes specifieke geluiden om je heen, zoals stemmen. Daardoor kun je gewoon een gesprek met iemand voeren alsof je geen oordopjes in hebt, al zul je aan deze persoon waarschijnlijk wel even moeten uitleggen dat je hem of haar gewoon verstaat.

Omdat Transparantie geluiden versterkt, kan deze modus soms ook specifieke geluiden harder laten klinken dan de bedoeling is. Zo kwamen wij erachter dat het tikken op een toetsenbord ineens veel harder klinkt dan de bedoeling is, wat deze modus nog niet perfect maakt. Laten we hopen dat Apple dit met een software-update nog kan verfijnen, want het idee van deze modus is een hele praktische.

Meer weten over de AirPods Pro?

Er zijn verschillende manieren hoe je deze modi kunt activeren. Zo kun je dit regelen via het Bedieningspaneel van je iPhone, op je Apple Watch of door de steeltjes van de AirPods Pro even ingedrukt te houden. Meer weten over de manieren waarop je de AirPods Pro bedient en wil je meer handige tips? Check ons onderstaande overzicht en haal alles uit de AirPods Pro.