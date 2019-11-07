Apple AirPods Pro kopen – vergelijk alle prijzen en aanbieders

9.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Prijzen
Apple AirPods Pro
1/6
  • Alle aanbiedingen en prijzen in één overzicht
  • 2 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 102,99 bij reBuy
Start vergelijkenBekijk beste deal
Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Apple AirPods Pro. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple AirPods Pro het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Apple AirPods Pro deal.
Filters
×
Garantie
Filters
2 resultaten vanaf € 102,99
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Tot €20 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Iedere maand korting i.c.m. Ziggo Internet
  • Dubbele data en gratis streamingsdienst
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Apple AirPods Pro
Refurbished
Apple AirPods Pro
€ 102,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple AirPods Pro
Apple AirPods Pro
€ 229,79
2 jaar garantie
Amazon
Bekijk aanbieding
3.6
Amazon
1d

AirPods Pro kopen: Alles wat je moet weten

De eerste echte opvolger van de AirPods zijn de AirPods Pro. De draadloze oordopjes kregen een flinke upgrade met de introductie van een betere pasvorm en ruisonderdrukking.

De AirPods Pro hebben daarnaast nog wat andere verbeteringen. Zo kun je het steeltje indrukken om snel tussen de drie verschillende geluidsmodi te wisselen en is er een speciaal ventiel ingebouwd die lucht laat ontsnappen. Daardoor zitten de oordopjes extra comfortabel.

AirPods Pro prijzen

De AirPods Pro hebben een adviesprijs van 279 euro. Je krijgt hiervoor de twee oordopjes en een oplaadcase waarin je de accu van de AirPods weer bijvult. Deze oplaadcase kun je opladen met een Lightningkabel of door het doosje simpelweg op een draadloze lader te leggen.

In tegenstelling tot reguliere AirPods heb je bij de AirPods Pro geen keuze uit een normale oplaadcase of een draadloze oplaadcase, je krijgt in dit geval altijd de (duurdere) draadloze variant.

Verschillende webshops willen wel eens onder deze adviesprijs duiken met speciale acties. Kijk daarom altijd in onze prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen van het moment.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste AirPods Pro aanbieding?

Prijzen vergelijken voor de AirPods Pro vind je via de prijsvergelijker van iPhoned.nl. De goedkoopste aanbiedingen staan altijd bovenaan de pagina. Filteren op levertijd doe je aan de zijkant. Zo hoef je nooit bang te zijn dat je AirPods uitverkocht zijn. Prijzen worden meerdere keren per dag geactualiseerd.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren