Severance seizoen 2 review: deze serie zit in de lift

Severance is terug! Maken de nieuwe afleveringen de hoge verwachtingen waar? Ontdek het in deze review: dit moet je weten over Severance seizoen 2.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Zenuwslopend

Zenuwslopend Indrukwekkend gefilmd

Indrukwekkend gefilmd Sterk acteerwerk Minpunten Wachten op nieuwe afleveringen duurt lang!

Terug naar seizoen 1

Herinner je je het einde van Severance seizoen 1 nog? Vast wel, want hoe kun je díé cliffhanger nou vergeten. Niet gezien? Geen zorgen, hier vind je voor nu geen spoilers, maar een Severance-spoedcursus kan geen kwaad.

Deze serie op Apple TV+ staat in het teken van Mark S. (Adam Scott), die net als zijn collega’s bij Lumon Industries de zogeheten ‘severance-procedure’ heeft ondergaan. Oftewel, een operatie waarbij een hersenimplantaat wordt ingebracht. Deze houdt de herinneringen van je werk en privéleven gescheiden: je stapt je kantoor binnen en weet niets meer van je leven daarbuiten, en vice versa.

Dat scenario lijkt op papier ideaal – nooit meer bewust werken! – maar hierdoor is er ook een versie van jou wiens hele leven speelt binnen de kantoormuren. Ook in het geval van Mark en zijn team, bestaande uit Helly (Britt Lower), Dylan (Zach Cherry) en Irving (John Turturro). Zij zullen de buitenwereld dus nooit zien … toch?

Let op, spoilers in zicht! Zo zagen we in seizoen 1 hoe de vier collega’s steeds meer in opstand kwamen en een plan smeedden om de buitenwereld te verkennen. Mega-spoiler: missie geslaagd! Mark en de rest hielden het zo’n 39 minuten vol tot ze werden betrapt, maar dit was genoeg om zich met hun privélevens te bemoeien, de boel op stelten te zetten en de geheimzinnige bestuursleden bij Lumon te laten zweten. En om kijkers te laten smachten naar meer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Review: maakt Severance seizoen 2 de verwachtingen waar?

Het heeft drie jaar geduurd, maar Severance is eindelijk terug van weggeweest. Om maar met de deur in huis te vallen: seizoen 2 is het wachten meer dan waard. En dat wordt al duidelijk vanaf de eerste aflevering.

Seizoen 2 begint vanaf het punt waar seizoen 1 is gestopt, met een openingsscène die ervoor zorgt dat je meteen weer in de serie ziet – zelfs na drie jaar wachten. Al helemaal doordat dit stuk zo bijzonder in beeld is gebracht. Hiermee is de toon direct gezet, want de rest van het seizoen is (tot nu toe) net zo spannend, net zo meeslepend en net zo indrukwekkend gefilmd.

Hoe meer afleveringen, hoe beter

Op dit moment zijn de eerste zeven afleveringen (van de tien) uit, die nu al alle verwachtingen hebben overtroffen. Zo eindigde aflevering drie met een cliffhanger die je eerder bij een seizoensfinale zou verwachten, en neemt nummer vier je op excursie naar onbekend terrein. Severance lijkt dan ook zo’n zeldzame serie die met elke aflevering juist beter wordt.

De kracht zit ‘m vooral in de mystiek. Ook in seizoen 2 zijn er nog maar weinig vragen die echt worden beantwoord: wat voor schade hebben de collega’s met hun ontsnappingspoging aangericht en wat voor werkzaamheden verricht Lumon eigenlijk? Severance geeft je slechts enkele kruimels aan informatie, maar voor elke kruimel krijg je weer vijf nieuwe vragen terug. Een beetje à la Lost dus. Hierdoor blijf je op het puntje van je stoel, zeker in combinatie met de absurde en spannende wendingen die volgen.

Ook de acteurs verdienen alle lof. Zij weten hun rollen met charme en overtuiging te vertolken, waardoor je hoopt dat de teamleden op hun pootjes terechtkomen. Lower en Turturro spannen daarmee de kroon (wacht maar tot aflevering vier) en halen het uiterste in elkaar naar boven. Die twee alleen al maken Severance een genot om naar te kijken.

Conclusie: laat seizoen 3 maar komen!

De combinatie van zenuwslopende scènes, mysterieuze verhaallijnen en ijzersterk acteerwerk maakt Severance misschien wel de beste serie van het moment. Daardoor is het bijna zonde dat de eerste zeven afleveringen van het nieuwe seizoen inmiddels al beschikbaar zijn. De vraag is nu of het einde ook aan die kwaliteit voldoet. En of de personages hun zin krijgen. Eén ding is zeker: seizoen 3 kan niet snel genoeg komen. Laat dat alsjeblieft niet nóg eens drie jaar duren!

Nog geen Apple TV+?

Severance is exclusief beschikbaar bij Apple TV+. Als abonnee kun je de afleveringen hier onbeperkt streamen. Bovendien krijg je toegang tot talloze andere series, films en documentaires, die stuk voor stuk van hoge kwaliteit zijn.

Als nieuwe abonnee krijg je de eerste zeven dagen gratis toegang tot de streamingdienst. Ben je een nieuwe abonnee én heb je net een nieuw Apple-apparaat gekocht, dan krijg je zelfs de eerste negentig dagen gratis. Na je proefperiode betaal je € 9,99 per maand. Mocht je toch ontevreden zijn of geen behoefte meer hebben aan Apple TV+, dan kun je je abonnement op elk moment opzeggen.