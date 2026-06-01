Netflix en Apple TV in juni 2026: The Last Airbender, Cape Fear, Sugar

Erwin Vogelaar
1 juni 2026, 9:31
Er worden in juni 2026 weer stapels series en film toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juni.

Nieuw op Netflix: juni 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in juni 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TVDisney Plus, Videoland en Prime Video.

1. The Last Airbender (seizoen 2)

In het tweede seizoen van de live action-vertolking van The Last Airbender, wordt fanfavoriet Toph geïntroduceerd. Deze blinde earth bender zal Aang trainen en het team versterken in de strijd tegen de Fire Nation. 

Het tweede seizoen van The Last Airbender kijk je vanaf 25 juni op Netflix.

2. I Will Find You

In deze nieuwe Harlan Coben-serie ontmoeten we een man in de gevangenis, omdat hij zijn zoon vermoord zou hebben. Maar wat als die jongen toch nog leeft? Met Sam Worthington en Britt Lower.

I Will Find You kijk je vanaf 18 juni op Netflix.

3. Office Romance

Zin in een nieuwe romantische komedie met Jennifer Lopez? Deze keer duikt Brett Goldstein (Ted Lasso) op als love interest, voor een romance op kantoor. Pas wel op met de trailer, want daar zit het complete verhaal al in. 

Office Romance kijk je vanaf 5 juni op Netflix.

4. The Witness

De vrouw van Andrè is vermoord en de enige getuige is zijn twee jaar oude zoontje Alex. Niet alleen wordt het kind daardoor lastig gevallen door de politie, maar hij loopt ook gevaar.

The Witness kijk je vanaf 4 juni op Netflix.

5. Michael Jackson: The Verdict

In drie afleveringen krijg je alles mee wat er gebeurde in de rechtszaal waar Michael Jackson terechtkwam.

Michael Jackson: The Verdict kijk je vanaf 3 juni op Netflix. 

Apple TV juni 2026

In juni kijk je nog naar nieuwe afleveringen van Widow’s Bay, Maximum Pleasure Guaranteed en Star City, maar kun je ook de volgende nieuwe dingen verwachten.

Cape Fear

Na een onterechte gevangenisstraf van 17 jaar komt een man (Javier Bardem) vrij. Nu heeft hij het gemunt op zijn advocaat (Amy Adams) en haar gezin. 

Cape Fear kijk je vanaf 5 juni op Apple TV.

Sugar (seizoen 2)

Colin Farrel is terug voor het tweede seizoen van Sugar, met een nieuwe mysterieuze zaak in dezelfde stad.

Het tweede seizoen van Sugar kijk je vanaf 19 juni op Apple TV.

Prime Video juni 2026

  • Clarkson’s Farm (seizoen 5) – 3 juni
  • The Legend of Vox Machina (seizoen 4) – 3 juni
  • Ticket to the Tribes – 5 juni
  • De Tatta’s: De serie (seizoen 2) – 11 juni
Disney Plus juni 2026

  • Not Suitable for Work – 2 juni
  • Best of the World with Antoni Porowski – 7 juni
  • Avatar: Fire and Ash – 24 juni
  • The Bear (seizoen 5) – 26 juni
Videoland juni 2026

  • Echte Gooische Moeders (seizoen 6) – 1 juni
  • Ex On The Beach: Double Dutch (seizoen 12) – 9 juni
Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor juni 2026.

