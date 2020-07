Wil je met het hele gezin naar films en series kijken? In deze gids laten we zien hoe je Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en andere diensten voor minder kunt kijken. Deze vijf streamingdiensten zijn er voor de familie.

5 streamingdiensten voor de hele familie

1. Apple TV Plus

Apple TV Plus krijgt steeds meer vorm. De streamingdienst staat vol unieke films en series die in opdracht van de iPhone-maker zijn gemaakt en je nergens anders kunt kijken. Check onze Apple TV Plus review voor een uitgebreide bespreking van alle voor- en nadelen.

Je kunt maximaal met vijf anderen gebruikmaken van Apple TV Plus. Sluit hiervoor simpelweg een abonnement af en stel ‘Delen met gezin’ in. Vervolgens kun je met zes mensen in totaal gebruikmaken van één Apple TV Plus-abonnement.

Je sluit een Apple TV Plus-abonnement af via de TV-app op je Apple-apparaat.

2. Amazon Prime Video

In Nederland is Amazon Prime Video nog niet heel populair, maar dat is wereldwijd wel anders. Amazons videodienst krijgt steeds meer goede films en series in de catalogus en lijkt de komende jaren een flinke concurrent voor bijvoorbeeld Netflix te worden.

Grote gezinnen kunnen echter beter even verder kijken naar andere streamingdiensten. Met Amazon Prime Video kun je namelijk met maximaal drie apparaten tegelijkertijd naar films en series kijken.

3. Disney Plus

Disney Plus biedt maar één soort abonnement aan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Netflix. Het enige verschil is de betaaltermijn. Je kunt per maand betalen of direct aftikken voor een jaarabonnement.

Vervolgens kun je tot en met zeven profielen toevoegen aan Disney Plus, inclusief speciale kinderprofielen voor je kleine. Op die manier kan iedereen in je huishouden haar/zijn eigen kijklijsten maken. Tegelijkertijd kijken kan op maximaal vier schermen tegelijk.

4. Netflix

Wil je Netflix delen met anderen? Dat kan. Netflix biedt drie soorten abonnementen aan. Met het Basic-abonnement kun je maar op één scherm tegelijkertijd films of series kijken. Deze optie is voor gezinnen dus niet geschikt, want wanneer iemand bijvoorbeeld Netflix kijkt op de tv in de woonkamer kan een ander gezinslid niet op haar/zijn laptop kijken.

Je bent daarom beter uit met het Standaard- of Premium-account van Netflix. Bij eerstgenoemde kun je op maximaal twee schermen tegelijkertijd kijken. Bij Netflix Premium ligt dit aantal op vier. Je kunt hierbij dus zowel in de woonkamer, op een laptop en twee telefoons tegelijkertijd op hetzelfde Netflix-account kijken.

5. Videoland

Videoland is RTL’s alternatief voor Netflix. Ook hierbij kun je een abonnement delen met anderen. In totaal mag je vijf profielen onder één Videoland-account aanmaken, inclusief het hoofdprofiel. Het verschilt vervolgens per abonnement op hoeveel schermen je tegelijkertijd kunt kijken, net als bij Netflix.

Heb je een Videoland Basis-abonnement (met reclame)? Dan kun je op één apparaat tegelijk kijken. Het Plus-abonnement voegt daar een scherm aan toe waardoor je dus gelijktijdig op de tv en laptop kunt kijken. Het Videoland Premium-abonnement laat je op vier apparaten tegelijkertijd de dienst gebruiken.

