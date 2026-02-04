Apple voegt verborgen feature toe aan Apple Kaarten: zo vind je die

Er is een opmerkelijke nieuwe feature toegevoegd aan Apple Kaarten – we laten je zien om welke feature het gaat en waar je die kunt vinden.
Nieuwe verborgen feature in Apple Kaarten
De verborgen feature die Apple heeft toegevoegd aan Apple Kaarten, is een gids met wijnhuizen. Dit is gedaan om het tweede seizoen van Apple TV’s ‘Drops of God’ te promoten. Het gaat om een aantal van de favoriete wijnhuizen van acteur Tomohisa Yamashita in Europa en de VS.
Apple brengt af en toe een Apple Kaarten-gids uit die gekoppeld is aan een van zijn series of films. Zo bracht het bedrijf afgelopen september een Chief of War-reisgids uit, waarin tien historische en iconische locaties in Hawaï en Nieuw-Zeeland werden uitgelicht, die kijkers misschien wel zouden willen bezoeken tijdens hun volgende reis. Nu doet Apple hetzelfde met Drops of God.
Wijnhuizen in Californië en Europa
Zoals iedereen die bekend is met de serie zou verwachten, richt ‘Drops of God: A World-Class Wine Guide’ zich op wijnhuizen in Californië en Europa. Of, zoals Apple het zelf omschrijft:
“Tomohisa Yamashita speelt de rol van wijnprotégé Issei Tomine in de Apple TV-serie Drops of God. In het echte leven is zijn liefde voor wijn net zo groot als die van zijn personage. Hier vertelt Yamashita op poëtische wijze over zijn favoriete wijnen en wijngaarden, van Frankrijk tot Californië.”
Elk van de negen wijnhuizen op de lijst is voorzien van een korte toelichting waarom Yamashita ervoor heeft gekozen. Verder vind je er openingstijden, foto’s en aanvullende informatie die kijkers kan helpen bij het plannen van een rondleiding.
Je kunt de gids opslaan in Apple Kaarten of delen met contacten. Er is ook een link naar de soundtrack van seizoen twee van Drops of God op Apple Music.
Apple TV-reisgidsen op Apple Kaarten
Hier is de volledige lijst met Apple TV-reisgidsen op Apple Kaarten:
- See London the Slow Horses Way
- Around the World with Fountain of Youth
- Visit Vince Gilligan’s New Mexico
- A Day Off in Boston with Casey Affleck
- Stick’s Ultimate Guide to Golf Hot Spots
- A Day Off in LA with Adam Scott
- A Day Off in Dublin with Sharon Horgan
- Michelle Monaghan’s London Holiday Guide
- A Day Off in LA with David Oyelowo
- Prehistoric Planet: Ice Age Museum Guide
- Knife Edge: A Michelin Restaurant Guide
- Drops of God: A World-Class Wine Guide
- Chief of War Tour: Hawai‘i & New Zealand
- Tour Europe with Long Way Home
- Eugene Levy’s Ultimate Bucket List Tour
- Iconic Tracks in F1® The Movie—and More
- Take a Journey Around Japan with Sunny
