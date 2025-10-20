Formule 1 komt naar Apple TV – zonder extra kosten voor abonnees

Apple heeft de Amerikaanse uitzendrechten van de Formule 1 in handen gekregen, waardoor alle races naar Apple TV komen. Dit moet je weten!

Formule 1 naar Apple TV

Er komen grote veranderingen naar Apple TV! Afgelopen week maakte Apple al bekend te stoppen met Apple TV Plus. In plaats daarvan heet de streamingdienst simpelweg Apple TV. Nu heeft Apple nog meer veranderingen aangekondigd voor Apple TV, want het bedrijf heeft de uitzendrechten van de Formule 1 in handen gekregen. Dat betekent dat alle races van de Formule 1 vanaf 2026 op Apple TV te bekijken zijn.

Heb jij een abonnement op Apple TV en volg je iedere race van de Formule 1? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple heeft de uitzendrechten alleen in de Verenigde Staten overgenomen. In Nederland en België komen de races van de Formule 1 dus niet naar de streamingdienst. Dat is jammer, omdat Apple al heeft aangekondigd dat bepaalde F1-content zelfs gratis beschikbaar komt op Apple TV. Dat geldt vooralsnog alleen voor Amerikaanse gebruikers.

Zonder extra abonnementskosten

De Formule 1 is vanaf 2026 te zien op Apple TV in de Verenigde Staten. Voor deze extra content hoeven abonnees geen hoger maandbedrag te betalen, alle races worden onderdeel van de bestaande abonnementen. In de Verenigde Staten betalen gebruikers 12,99 dollar per maand voor de streamingdienst, voor Nederlandse en Belgische abonnees is dat maandelijks 9,99 euro. Koop je een nieuw Apple-apparaat? Dan krijg je zelfs drie maanden gratis Apple TV.

Apple heeft al aangekondigd dat bepaalde content van de Formule 1 gratis te bekijken is via Apple TV. Het gaat om een aantal races en vrije trainingen van de Formule 1. Om die te bekijken hebben Amerikaanse gebruikers geen abonnement op Apple TV nodig. De streamingdienst wordt komend jaar dus veel uitgebreider en geavanceerder, zonder dat gebruikers dat terugzien in de maandelijkse abonnementsprijzen.

Formule 1 in Nederland

Apple heeft de Amerikaanse uitzendrechten van de Formule 1 in ieder geval voor de komende vijf jaar in handen. In Nederland en België wordt Apple TV voorlopig nog niet uitgebreid met alle content van de Formule 1. Als de samenwerking tussen Apple en de Formule 1 een succes wordt in de Verenigde Staten, is de kans groot dat het bedrijf een poging doet om de wereldwijde uitzendrechten van de Formule 1 binnen te halen.

In Nederland zijn de rechten van Formule 1 al een aantal jaar in bezit van Viaplay. Viaplay heeft deze uitzendrechten tot en met 2029, pas daarna kan Apple ze in Nederland en België overnemen. Bij Viaplay betaal je 14,92 euro per maand om de Formule 1 te bekijken. Wil jij ieder weekend de Formule 1 kijken? Dan is het dus nodig om een abonnement op Viaplay af te sluiten, waarbij een jaarabonnement goedkoper is dan een maandabonnement. Bekijk hier waar je de Formule 1 kunt volgen: