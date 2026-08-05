Met deze truc verander je jouw oude televisie tóch in een smart-tv

Maurice Snijders
Maurice Snijders
5 augustus 2026, 14:21
2 min leestijd
Met deze truc verander je jouw oude televisie tóch in een smart-tv

Werkt jouw televisie nog altijd goed, maar mis je internet en streaming-apps, dan hoef je dankzij deze truc nog geen nieuwe smart-tv te kopen.

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Zo verander je jouw oude televisie in een smart-tv

Veel televisies gaan jarenlang mee. Ze werken nog prima, maar raken na verloop van tijd wel verouderd omdat bijvoorbeeld apps zoals Apple TV ontbreken. Oudere televisies zonder slimme functies voelen dan ook al snel gedateerd aan.

Gelukkig is daar een eenvoudige oplossing voor. Door een Apple TV 4K aan te sluiten op de HDMI-poort geef je jouw televisie direct een tweede leven. Je krijgt toegang tot alle populaire streamingdiensten én een snelle, moderne interface.

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Apple TV 4K: de beste keuze voor Apple-gebruikers

Voor iPhone-gebruikers is de Apple TV 4K ideaal om een oude televisie om te toveren tot smart-tv. Het apparaat werkt perfect samen met de rest van het Apple-ecosysteem en zit boordevol handige functies. Zo stream je foto’s, video’s en muziek vanaf je iPhone of iPad via AirPlay naar het grote scherm. Je iPhone doet bovendien dienst als afstandsbediening en dankzij je Apple-account log je razendsnel in bij verschillende apps.

Ook qua prestaties zit het goed. Apps openen snel, navigeren gaat soepel en de Apple TV 4K krijgt jarenlang software-updates. Daardoor blijft het apparaat ook over een paar jaar nog snel en veilig in gebruik. Daarnaast ondersteunt de Apple TV 4K haarscherpe 4K-beelden, HDR10+, Dolby Vision en Dolby Atmos. Heb je een geschikte televisie en geluidsinstallatie, dan haal je met één apparaat direct het maximale uit je thuisbioscoop.

Een Apple TV is overigens nog veel meer dan alleen een apparaat om films en series te streamen. Je kunt ook live sportwedstrijden kijken en zelfs games spelen via Apple Arcade. Dankzij ondersteuning voor Bluetooth sluit je bovendien eenvoudig een gamecontroller of draadloze koptelefoon aan.

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Google TV Streamer als voordelig alternatief

Gebruik je vooral Android of Google-diensten, dan is de Google TV Streamer een interessant alternatief om van je televisie een smart-tv te maken. Ook dit apparaat sluit je eenvoudig aan via HDMI en geeft toegang tot bekende streamingdiensten zoals Netflix, Videoland, Prime Video, Disney+ en YouTube. Google TV verzamelt bovendien films en series uit verschillende apps op één overzichtelijk startscherm. Daardoor hoef je minder lang te zoeken naar iets om te kijken. Via Google Assistant kun je daarnaast met je stem zoeken naar films, series of video’s.

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