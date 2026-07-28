Goed nieuws! Apple werkt aan het vervolg op een van de populairste series op Apple TV. De opnames zijn nu echt begonnen!

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Het is zover: een van de populairste series op Apple TV krijgt een derde seizoen

Goed nieuws voor fans van Severance. De opnames van het derde seizoen zijn officieel begonnen. Severance is de populairste serie die ooit op Apple TV (vroeger Apple TV Plus) is verschenen. Het tweede seizoen trok meer kijkers dan eerdere grote successen, zoals Ted Lasso. En nu komt er dus meer!

Severance-opnames zijn begonnen

Regisseur en producent Ben Stiller deelde op X (voormalig Twitter) een foto vanaf de set. Het officiële account van Apple TV deelde dat bericht daarna opnieuw. Daarmee lijkt Apple te bevestigen dat de opnames van seizoen drie nu echt zijn begonnen.

“To return to work is to return home.”



Kier Eagan pic.twitter.com/wI1OumVmcL — Ben Stiller (@BenStiller) July 27, 2026

Op de wazige foto zijn waarschijnlijk de personages Mark S. en Helly R. te zien. Ze rennen door de witte gangen van Lumon Industries. Maar waarom?

Wat is Severance?

Severance op Apple TV gaat over de medewerkers van het mysterieuze bedrijf Lumon. Zij hebben een speciale behandeling gehad. Hierdoor weten ze op kantoor niets meer over hun leven thuis. Zodra ze naar huis gaan, weten ze juist niets meer over hun werk.

Dat klinkt misschien handig. Geen stress van je werk meenemen naar huis. Maar al snel blijkt dat er bij Lumon vreemde en gevaarlijke dingen gebeuren. Hoofdpersoon Mark probeert samen met zijn collega’s te ontdekken wat het bedrijf voor hen verborgen houdt.

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Wanneer verschijnt seizoen drie van Severance?

Een officiële datum voor het derde seizoen van Severance op Apple TV is er nog niet. Volgens geruchten kan de serie mogelijk in het najaar van 2027 terugkeren.

Tussen het eerste en tweede seizoen zat ongeveer drie jaar. Dat kwam onder andere door nieuw geschreven scènes, extra opnames en stakingen in Hollywood. Het is nog niet duidelijk of fans deze keer weer zo lang moeten wachten.Tot die tijd kun je de eerste twee seizoenen van Severance op Apple TV (her)kijken!