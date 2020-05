Review-update: Apple TV Plus heeft meer keuze, maar nog geen hit

Een half jaar geleden lanceerde Apple TV Plus. Hoe bevalt deze streamingdienst zes maanden later? lees nu onze Apple TV Plus review update.

Apple TV Plus review update

Het is inmiddels ruim zes maanden geleden dat Apple met Apple TV Plus op de markt is gekomen. Via deze streamingdienst gaat het bedrijf de concurrentie aan met onder andere Netflix en Disney Plus. In tegenstelling tot die diensten, houdt Apple het puur bij eigen producties. Dat betekent dus veel minder keuze voor de kijker, maar met vijf euro per maand is de dienst ook relatief goedkoop.

Bij de start van Apple TV Plus was het aanbod dus bijzonder beperkt. In onze Apple TV Plus review noemde we het een ‘twijfelachtige start’ voor de streamingdienst, maar daarbij maakten we wel de kanttekening dat diensten zoals Netflix ook niet direct fantastisch waren. Is er vooruitgang merkbaar na zes maanden?

Meer keuze

De belangrijkste vooruitgang is dat er meer te kijken is. Hoewel er nog steeds enkel producties van Apple zelf te zien zijn, is er meer keuze. Helaas bestaat het nieuwe aanbod voornamelijk wel uit een hoop matige series. Denk aan Amazing Stories, Truth Be Told en Defending Jacob. Het zijn prima shows om te kijken als je echt geen andere streamingdienst hebt, maar meer is het niet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maar Apple maakt ook echt goede en leuke televisie. Denk bijvoorbeeld aan Little America, Trying, Mythic Quest: Raven’s Banquet en de documentairereeks Visible: Out on Television. Ook zijn er dingen om naar uit te kijken. Met eind deze maand Central Park en in juni de documentairereeks ‘Dear..’.

Geen hit

Een groot probleem voor Apple is dat Apple TV Plus geen grote hit heeft. Er is geen serie waar iedereen het over heeft. De wereld raakt bijvoorbeeld maar niet uitgepraat over Tiger King op Netflix, maar je hoort nauwelijks iemand over The Morning Show of een andere Apple-serie.

Dat heeft deels te maken van het feit dat Apple geen hele seizoenen tegelijk op de dienst plaatst, maar een aflevering per week beschikbaar stelt. Dat is best fijn als kijker, maar daardoor ontstaat er nooit kortstondige hype voor een show.

Bovenal heeft Apple TV Plus een probleem met kwaliteit. Er is geen Apple-serie die er echt uitspringt. Een show waar je een abonnement voor neemt. Een show die mensen illegaal downloaden omdat ze geen Apple-product hebben. Apple TV Plus mist een hit.

Verwarrend

Ook is Apple TV Plus nog steeds een verwarrende dienst voor velen. Men verwacht dat ze alle series en films kunnen kijken met hun abonnement, zoals ook het geval is bij bijvoorbeeld Netflix of Prime Video. Maar Apple TV Plus is onderdeel van een app waarmee ook films gekocht en gehuurd kunnen worden. Dat verschil is lang niet voor iedereen duidelijk.

In onze review schreven we al: “Het helpt ook niet dat de app duidelijk gemaakt is voor films, waardoor het niet lekker werkt met het episodische format van series.” Het zou helpen als Apple TV Plus een eigen app wordt. Dan is het voor consumenten ook direct duidelijk wat ze voor hun geld krijgen.

De volgende zes maanden zijn kritiek voor Apple. Alle mensen die een jaar lang gratis Apple TV Plus bij hun nieuwe iPhone hebben gekregen, staan dan voor de keuze of ze willen betalen voor deze series. Als Apple niet de grote hit scoort die de dienst nodig heeft, of series en films aankoopt om het aanbod uit te breiden, kan het aantal abonnees over zes maanden enorm inkakken.

Apple TV Plus review-update conclusie

Apple TV Plus heeft zes maanden later meer series, maar nog steeds geen hit. Het is maar de vraag of mensen na hun gratis jaar nog blijven betalen. Of zou Apple vlak voor die deadline nog een verrassing uit de hoed toveren?

Apple TV Plus-tips

Heb je een Apple TV Plus-abonnement? Dan kun je mogelijk meer dan je denkt. Wist je bijvoorbeeld dat je series offline kunt kijken? Of dat je een kinderslot kunt toevoegen?