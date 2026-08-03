Netflix en Apple TV in augustus 2026: Ted Lasso, Dark Matter en meer

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
3 augustus 2026, 9:23
4 min leestijd
Netflix en Apple TV in augustus 2026: Ted Lasso, Dark Matter en meer

Er worden in augustus 2026 weer stapels series en film toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor augustus.

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Nieuw op Netflix: augustus 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in augustus 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TVDisney Plus, Videoland, Prime Video en HBO Max.

1. The Last House 

Een gezin zit plots vast in hun eigen huis, terwijl de wereld ten prooi valt aan een onbekend gevaar. Hoe lang kunnen ze het met elkaar uithouden, of weten ze toch te ontsnappen?

The Last House kijk je vanaf 7 augustus op Netflix.

The Last House | Greta Lee and Wagner Moura | Official Trailer | Netflix

2. The Whisper Man 

De zoon van een weduwnaar verdwijnt, waarna hij de hulp van een oud-detective vraagt: zijn vader. Met onder andere Robert de Niro, MIchael Keaton, Adam Scott en Hamish Linklater.

The Whisper Man kijk je vanaf 28 augustus op Netflix.

The Whisper Man | Official Trailer | Netflix

3. Outer Banks (seizoen 5) 

In dit laatste seizoen van Outer Banks zoeken de personages wraak na de gebeurtenissen in het vorige seizoen. Deze keer verschijnt het complete seizoen in één keer, dus je hoeft niet meer te wachten

Het vijfde seizoen van Outer Banks kijk je vanaf 20 augustus op Netflix.

Outer Banks: Season 5 | Official Teaser | Netflix

4. Tires (seizoen 3) 

Werkplaatskomedie Tires rolt lekker verder met alweer het derde seizoen. De eigenaren van een autoreperatieshop blijven moeite hebben om het hoofd boven water te houden, maar er is gelukkig ook weer genoeg om over te lachen.

Het derde seizoen van Tires kijk je vanaf 13 augustus op Netflix.

Tires: Season 3 | Official Trailer | Netflix

5. Alley Cats

In deze nieuwe animatieserie van Ricky Gervais volg je een groep Britse straatkatten die zoeken naar de betekenis van het leven terwijl ze hun best doen om te overleven.

Alley Cats kijk je vanaf 7 augustus op Netflix.

Ricky Gervais' Alley Cats | Official Trailer | Netflix

Apple TV augustus 2028

Op Apple TV kijk je in augustus onder andere nog naar nieuwe afleveringen van Silo en daarnaast de volgende nieuwe dingen. 

Ontdek Apple TV

Ted Lasso (seizoen 4)

We dachten allemaal dat Ted Lasso was afgerond, maar Apple kon de hitserie toch niet laten gaan. Daarom is Ted weer terug om deze keer te helpen met de training van een nieuw vrouwenteam.

Het vierde seizoen van Ted Lasso kijk je vanaf 5 augustus op Apple TV.

Ted Lasso — Season 4 Official Trailer (Together) | Apple TV

Women in Blue (Las Azules) (seizoen 2) 

In deze serie volg je de eerste politie-eenheid in Mexico City die compleet uit vrouwen bestaat. Terwijl zij een moordenaar proberen te stoppen, moeten ze ook nog eens omgaan met corruptie binnen hun eigen organisatie. 

Het tweede seizoen van Women in Blue kijk je vanaf 12 augustus op Apple TV.

Women in Blue — Season 2 Official Trailer | Apple TV

Dark Matter (seizoen 2)

In Dark Matter maakten we kennis met een gezin dat zich door alternatieve realiteiten bewoog. Ze dachten een veilige wereld gevonden te hebben, maar moeten toch weer op de vlucht. 

Het tweede seizoen van Dark Matter kijk je vanaf 28 augustus op Apple TV.

Dark Matter — Season 2 Official Trailer | Apple TV

Disney Plus augustus 2026

Ontdek Disney Plus
  • The Shards – 6 augustus
  • Camp Rock 3 – 14 augustus
The Shards | Official Trailer | Igby Rigney, Kaia Gerber, Hayes Warner | FX

HBO Max augustus 2026

  • The Other Bennet Sister – 6 augustus
  • The Housemaid – 14 augustus
  • Lanterns – 17 augustus
Lanterns | Official Trailer | HBO Max

Prime Video augustus 2026

Ontdek Prime
  • Sterling Point – 5 augustus
  • Reacher (seizoen 4) – 12 augustus
  • Normal – 16 augustus
  • The Drama – 19 augustus
REACHER Seizoen 4 | Official Trailer | Prime Video NL

Videoland augustus 2026

  • De Roelvinkjes (seizoen 5) – 1 augustus
  • Taskmaster – 29 augustus
  • Make Up Your Mind (seizoen 6) – 29 augustus
Taskmaster

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland, HBO Max en Prime Video voor augustus 2026. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

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Bronnen afbeeldingen: Apple TV, RTL
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