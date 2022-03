The Morning Show op Apple TV+: weer helemaal actueel dankzij The Voice

Apple TV+ is nu al een tijdje uit. In een nieuwe reeks artikelen recenseren we de beste films en series. En we beginnen onze recensie van The Morning Show, waarvan onlangs season 3 al is aangekondigd.

De beste serie va Apple TV+?

Voor Apple zijn de diensten die ze aanbieden steeds belangrijker. Apple Music, iCloud en ook Apple TV+ zorgen voor een flink deel van de inkomsten. Die laatste dienst bokst op tegen monster Netflix. Een van de series die zeker de moeite van het kijken (en abonneren) waard is, is The Morning Show met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve ‘The Office’ Carell. Een goede serie, die door alle commotie rondom The Voice weer helemaal actueel is.

Het script van het eerste seizoen (inmiddels zijn het er twee met elk tien afleveringen, season 3 is in de maak) was bijna klaar toen de MeToo-beweging dankzij de escapades van Harvey Weinstein in 2017 een boost kreeg. Het verhaal dat ging over de harde wereld van Amerikaanse ochtendtalkshows ging grotendeels naar de prullenbak. The Morning Show moest gaan over MeToo, en het misbruiken van macht door mannen in de (media)wereld.

Dat bleek een goede keuze, want ook nu nog (en nu weer) is het onderwerp helemaal on top of mind, door de perikelen rondom de Voice-coaches Marco Borsato en Ali B.

The Morning Show

Het verhaal begint bij de meest populaire ochtendshow op de Amerikaanse televisie: The Morning Show. Presentator Mitch Kessler (Steve Carell) wordt op staande voet ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Presentatrice Alex Levy (Jennifer Aniston), die bij de zenderbazen aanzienlijk minder populair is, krijgt een nieuwe co-host in de vorm van beginnend journaliste Bradley Jackson (Reese Witherspoon). Hoewel Levy er zelf voor zorgt dat Jackson aan boord raakt, zijn de twee dames in de komende twintig afleveringen soms als water en vuur, en soms elkaars beste vriendinnen.

Fijne cast

Naast Whitherspoon, Aniston en Carrel valt vooral de rol van Billy Crudup op die zenderbaas Cory Ellison speelt. Ellison is een van de bazen die achter de schermen over lijken gaat en iedereen in de gewenste rol manipuleert, maar zo nu en dan toch een gevoelige kant laat zien (zeker naar Jackson). Crudup vangt de rol perfect. Hij is charmant, maar keihard. Crudup won een Emmy voor zijn rol in The Morning Show.

Vijftig tinten grijs

Zonder MeToo was The Morning Show een vermakelijke, maar niet erg speciale serie geweest. Maar door de MeToo-aanpassingen en het feit dat de makers zowel Aniston als Witherspoon een belangrijke rol in de productie gaven, kreeg de show veel meer diepgang en zelfs een beetje een controversiële aard.

In The Morning Show laten de makers zien dat het hele MeToo-verhaal niet zo zwart-wit is. Mannen die zich (oprecht) van geen kwaad bewust zijn, vrouwen die zichzelf zaken kwalijk nemen, en de wereld die alles onder een vergrootglas legt. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, en gewenste bed escapades wisselen elkaar af.

The Morning Show laat zien dat er meer dan vijftig tinten grijs zijn. Onduidelijk blijft of Kessler en Levy samen ooit het bed deelden en de waarheid hangt als een zwaard boven het hoofd van Levy. De show laat zien hoe hard en geniepig de mediawereld in elkaar zit, hoe de pers misbruikt wordt om naar te lekken, en hoe er achter de schermen van grote televisieshows (letterlijk) over lijken wordt gegaan.

Geweldige nuance van MeToo

Witherspoon en Aniston werden als producers vroeg in het productieproces betrokken, en het is duidelijk dat ze de media- en showbizz-wereld van binnenuit kennen. Het MeToo-verhaal wordt met grote nuance uitgelegd en dat is het knappe aan de serie. Er is geen goed en geen kwaad. Regelmatig maakt woede bij de kijker plaats voor medelijden wanneer het om Kessler gaat, die na zijn ontslag in een isolement raakt en (terecht) door iedereen met de nek wordt aangekeken.

Maar ook laat de show zien dat er los van het machtsmisbruik ook door de dames spelletjes gespeeld worden achter de schermen. Het laat zien hoe vernietigend en nietsontziend de televisiewereld kan zijn. Die nuance is juist zo knap, het was voor de makers (Aniston en Witherspoon) veel gemakkelijker geweest om een duidelijke kant – die van de slachtoffers – te kiezen. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om de zaken zo voor te stellen zoals ze waarschijnlijk zijn: ontzettend ingewikkeld.

Apple TV+

The Morning Show is te zien via Apple TV+. Andere bekende series zijn See, For All Mankind en Ted Lasso. Apple TV+ kost € 4,99 per maand en je krijgt drie maanden gratis bij een nieuw Apple-device.