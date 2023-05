Sony WF-C700N review: de beste oordopjes onder de 100 euro

De Sony WF-C700N oordopjes kosten ‘slechts’ 99 euro, maar daarvoor krijg je veel voor terug. In onze review lees je wat ze zo goed maakt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WF-C700N

Wil je liever niet meer dan 200 euro uitgeven aan AirPods Pro maar wel graag oordopjes met actieve ruisonderdrukking, dan is de Sony WF-C700N een goede keuze. De geluidskwaliteit is uitstekend, ook al haalt die het misschien niet helemaal bij die van de AirPods Pro. Bovendien werkt de actieve ruisonderdrukking prima. En dat voor slechts 99 euro!

De oordopjes zijn licht en hebben een knop en een microfoon. De ruisonderdrukking zet je aan (en uit) met de knop op het linkeroortje. Via de knop op het rechteroortje kun je onder meer muziek starten en stoppen.

Ook fijn: je kunt met de app deze functies aanpassen. Al moet je vrijwel altijd een concessie doen. Schakel je met links de ruisonderdrukking in en uit, en gebruik je rechts als afspeelbediening, dan kun je bijvoorbeeld niet het volume aanpassen.

Geweldige geluidskwaliteit!

Voor oordopjes van nog geen 100 euro is de geluidskwaliteit van de Sony WF-C700N zonder meer uitstekend. Muziek, films, alles klinkt even prachtig wat ons betreft. Bas, middentonen en hoge tonen zijn mooi gebalanceerd en klinken allemaal kraakhelder. Al met al zeer overtuigend en voor dit geld vind je simpelweg geen oordopjes die beter klinken. Al helemaal niet met actieve ruisonderdrukking.

Opladen van de oortjes en de case

De Sony WF-C700N worden geleverd in een cilindervormige oplaadcase met USB C-aansluiting. Stop je de oortjes in de oplaadcase, dan worden ze opgeladen. Haal je ze eruit, dan maken ze automatisch verbinding met je iPhone. De eerste keer moet je ze uiteraard wel even handmatig verbinden met je iPhone.

De oplaadcase zelf laad je op met het meegeleverde kabeltje, dat je op een USB A-poort kunt aansluiten. Daar heb je dus wel een geschikte adapter voor nodig. Aan de voorkant van de oplaadcase zit een klein lampje dat de batterijstatus laat zien als je het klepje opendoet. Aan de achterkant zit naast de USB C-aansluiting een knopje voor het inschakelen van de koppelmodus.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Accuduur van de Sony WF-C700N

Met een volle accu kun je zo’n 10 uur muziek luisteren, mits je de actieve ruisonderdrukking hebt uitgeschakeld. Schakel je die in, dan kun je zo’n 7,5 uur vooruit. Dat kan beter, maar in de praktijk is het prima te doen.

Het is wel jammer dat de oplaadcase de oortjes maar één keer volledig kunnen opladen, voordat die zelf aan de lader moet. Daarmee kom je op een totale accuduur van zo’n 15 uur en dat is wel wat aan de lage kant.

Sony Headphones Connect

De eerste keer dat je de Sony WF-C700N gebruikt, stel je ze eenvoudig in via de Sony app Headphones Connect. Maar deze app heeft nog veel meer te bieden. Zo zit er een equalizer in waarmee je het geluid naar je eigen smaak aanpast. En je vindt er de functie ‘Adaptieve geluidsregeling’, waarmee je de ruisonderdrukking kunt aanpassen op jouw gebruik.

Sony | Headphones Connect Sony Corporation 8,4 (2.452 reviews) Gratis via App Store via App Store

De oordopjes zitten goed in je oren en blijven ook prima zitten tijdens het sporten. Ze zijn spatwaterdicht volgens de IPX4-certificering. Maar let op: je moet er niet mee gaan zwemmen.

Conclusie Sony WF-C700N

Zoek je betaalbare oordopjes met goed geluid en actieve ruisonderdrukking, zoek dan niet verder! De Sony WF-C700N leveren op beide fronten en kosten slechts 99 euro. Met de Sony-app pas je alles aan je eigen wensen aan, zowel qua geluid als bediening. Enige nadeel is dat de totale accuduur wat aan de lage kant is.

Pluspunten Uitstekende geluidskwaliteit

Uitstekende geluidskwaliteit Actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking Lage prijs Minpunten Beperkte totale accuduur

De Sony WF-C700N zijn verkrijgbaar in wit, zwart, saliegroen en lavendel.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.