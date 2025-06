Fellowes Penguin: ergonomische muis die RSI-klachten tegengaat

Heb je RSI-klachten, dan helpt een verticale muis zoals de Fellowes Penguin om je hand voortdurend in een meer natuurlijke positie te houden.

Fellowes Penguin

Deze muis is een vreemde eend in de bijt want hij ziet eruit als een pinguïn. En dat blijkt de ideale vorm te zijn voor een ergonomische muis die ervoor moet zorgen dat je je hand tijdens je werk in een meer natuurlijke positie houdt.

Wanneer je een traditionele muis gebruikt, houd je je onderarm namelijk voortdurend in een onnatuurlijke positie. Je roteert je arm dan een stukje naar links (als je rechts bent) om zo je vingers boven de muisknoppen te krijgen. Het is echter veel natuurlijker om je hand verticaal te houden met je pink aan de onderkant. En dat is precies de houding die je hand aanneemt wanneer je de Fellowes Penguin gebruikt.

Neem de tijd

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Logitech Lift for Mac, is de Fellowes Penguin verkrijgbaar in drie verschillende maten. Het is dus wel belangrijk dat je de juiste versie kiest. Zo gauw je de muis gebruikt, staat je hand goed en zullen je RSI-klachten vermoedelijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er direct goed mee overweg kunt. Het vergt heel wat gewenning en het duurt waarschijnlijk echt wel een paar dagen voordat je er net zo snel mee kunt werken als met een traditionele muis. Dubbelklikken zonder de muis te bewegen is in het begin best een uitdaging. Of je er überhaupt aan kunt wennen, is uiteraard een kwestie van uitproberen.

Het wennen komt voornamelijk doordat je bij elke beweging je hele hand en eigenlijk je hele onderarm beweegt. Bij traditionele muis houd je bij kleine bewegingen nog wel eens je duim en/of pink op het bureau, wat zorgt voor een betere precisie. Ergonomisch gezien is het juist goed hoe je de Penguin gebruikt, maar qua precisie is het absoluut wennen. Neem daar dus ook de tijd voor. Haal ook direct de stukjes folie aan de onderkant weg, anders beweegt de muis veel te stroef over je bureau. Het scrollen heb je waarschijnlijk wel al direct in de vingers. Via de knop aan de onderkant kun je de snelheid van de muisaanwijzer nog aanpassen naar Langzaam, Gemiddeld, Snel of Snelst.

Gebruiksvriendelijk

Hoewel je aan het gebruik van de Fellowes Penguin moet wennen, is de muis verder erg gebruiksvriendelijk. Zo was het koppelen via Bluetooth een fluitje van een cent. Je zet de schakelaar aan de onderkant van de muis op ‘Bluetooth’ en drukt lang op de ‘Pair’-knop die ernaast zit. Je Mac ziet de muis direct en je kunt dus gemakkelijk verbinding maken. Met de knop aan de voorkant verander je snel de scrolrichting van het scrolwieltje. Hierdoor is de muis voor iedereen geschikt, ongeacht of je nu rechts- of linkshandig bent.

Als je liever verbinding maakt via USB zet je de schakelaar in de andere stand en gebruik je de USB-ontvanger die aan de onderkant van de muis achter een klepje zit. Die USB-ontvanger past alleen in een USB A-poort. Dat lijkt misschien een nadeel, maar de kans dat je tegenwoordig in je hub een USB A-poort over hebt, is groter dan dat je een USB C-poort over hebt.

Opladen en batterijduur

Wanneer de batterij bijna leeg is, zie je dat aan het lampje aan de voorkant, wat dan blauw knippert. De muis opladen doe je met de meegeleverde kabel via de USB C-poort aan de voorkant van de Penguin. Het voordeel daarvan is dat je de muis tijdens het opladen gewoon kunt blijven gebruiken. Het duurt ongeveer drie uur om de (lege) muis volledig op te laden.

De Penguin gaat na 20 seconden inactiviteit in de stroombesparingsmodus en na vijf minuten in de slaapmodus. Weer wakker maken, doe je gewoon door een keer met de muisknop te klikken. Tijdens vervoer kun je de muis uitschakelen met de schakelaar aan de onderkant, om stroom te besparen. Helaas is er geen hoes of etui meegeleverd voor het vervoer.

Fellowes Penguin: conclusie

Ben je op zoek naar een ergonomische, verticale muis, dan is de Fellowes Penguin een goede keuze. Er zijn drie formaten verkrijgbaar, de stand van je hand is automatisch goed, verbinden gaat heel eenvoudig via USB of Bluetooth en opladen kan gewoon terwijl je de muis gebruikt. Het enige mogelijke nadeel is dat je wel echt moet wennen aan het gebruik van de Penguin. Maar als je daar even wat tijd voor uittrekt, is dat geen groot probleem. De prijs van 119 euro is misschien wat aan de hoge kant, al geldt dat voor de meeste ergonomische muizen.

