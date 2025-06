Nintendo Switch 2 review: mooier, beter en… duurder

De Nintendo Switch 2 is eindelijk te koop, maar moet je nu meteen naar de winkel rennen? Dat lees je in onze review van de Nintendo Switch 2!

Pluspunten Mooier en groter scherm

Mooier en groter scherm Voelt steviger aan en ligt prettiger in de hand

Voelt steviger aan en ligt prettiger in de hand Ondersteuning voor Switch 1-games Nadelen Flink stuk duurder (zowel hardware als software)

Flink stuk duurder (zowel hardware als software) Beperkte batterijduur bij zware games

Beperkte batterijduur bij zware games Jammer genoeg geen oled-scherm

Nintendo Switch 2 review

Het is alweer meer dan acht jaar geleden dat de verkoop van de eerste Nintendo Switch in Nederland begon. De console sloeg meteen in als een bom en de spelcomputer ging als warme broodjes over de toonbank. Na het ‘fiasco’ van de Wii U (een van de slechtst verkochte systemen van Nintendo) had de Japanese ontwikkelaar dit succes ook wel nodig.

Mario Kart World is een van de weinige nieuwe Switch 2-games.

Inmiddels is de opvolger verschenen: de Nintendo Switch 2. De spelcomputer is op veel vlakken een stuk beter, maar heeft verder nog steeds veel van de features die de originele Switch zo ontzettend goed maakte. Hoe goed de Nintendo Switch 2 nou écht is, lees je in deze review!

Nintendo Switch 2 prijzen

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: de Nintendo Switch 2 is een behoorlijk stuk duurder geworden. De Switch 1 kostte tijdens de lancering 329 euro, maar voor de Nintendo Switch 2 betaal je 469,99 euro. Met Mario Kart World erbij betaal je nog iets meer: 509,99 euro.

Op dit moment is de Switch 2 bij veel winkels online uitverkocht, maar er komt regelmatig nieuwe voorraad beschikbaar. Daarnaast kun je het natuurlijk altijd nog in de winkelstraat bij je in de buurt proberen.

Dit is overigens niet het enige dat duurder is geworden. Je gaat ook meer betalen voor de games. Zo kost de digitale versie van Mario Kart World 79,99 euro. En voor de fysieke versie ben je bij Nintendo zelfs 89,99 euro kwijt.

De Switch 2 is beschikbaar in een versie mét en zonder de digitale versie van Mario Kart World.

Toch zijn er vaak hier en daar wat aanbiedingen te vinden. Shop dus altijd even goed rond als je op zoek bent naar een bepaalde game. Vergeet daarnaast ook niet in de digitale eShop van Nintendo te kijken voor dealtjes.

Verbeteringen en nieuwe functies

Hoewel de Switch 2 een stuk duurder is, koop je zeker geen kat in de zak. Nintendo heeft echt wel zijn best gedaan om een volwaardige opvolger te maken. De Switch 2 ziet er ook een stuk meer premium uit dan de vorige versie. De console voelt ook steviger, maar is wel wat zwaarder.

Met de Switch 2 koop je als Nintendo-fan geen kat in de zak.

De eerste versie van de Switch 1 had nogal een speelgoed-look met zijn fel gekleurde Joy-Cons (de controllers). Maar de zwarte finish met de minimale kleuraccenten laat zien dat de Nintendo Switch 2 een stuk volwassener is geworden.

Wanneer je de console eens goed van dichtbij bekijkt valt ook meteen op hoeveel groter het scherm van de Switch 2 eigenlijk is. Jammer genoeg is het geen oled-scherm geworden, maar het scherm heeft nu wel ondersteuning voor HDR en een hogere resolutie.

De kleuren van het Switch 2-scherm zijn vrijwel net zo mooi als die van een Switch 1 met oled-scherm. Maar toch vragen we ons af hoeveel mooier een Switch 2 met oled-scherm had kunnen zijn. Vooral toen we tijdens deze review de Switch 1 naast de 2 legden, zagen we nogmaals hoe goed het scherm van de oled-versie is.

De Joy-Cons hebben ook een update gekregen. De nieuwe controllers van de Switch 2 klik je nu magnetisch vast. Dat werkt goed en ze zitten dan ook behoorlijk stevig. Om ze weer los te maken moet je eerst een knop aan de achterkant van de Switch 2 indrukken.

We geven overigens meteen toe dat de Joy-Cons nog steeds vrij klein zijn voor de grootste kolenschoppen, maar het is niet meer zo erg als bij de eerste Switch.

De nieuwe houder voor de Switch 2 zit er vrijwel hetzelfde uit, maar heeft afgeronde hoeken.

Al deze veranderingen zijn leuk, maar dat is niet het enige dat er anders is op de Nintendo Switch 2. De belangrijkste verbeteringen hebben we in het kort voor je onder elkaar gezet:

Beeld : groter scherm met hogere resolutie (1080p), HDR10 en variabele verversingssnelheid tot 120Hz voor vloeiendere gameplay;

: groter scherm met hogere resolutie (1080p), HDR10 en variabele verversingssnelheid tot 120Hz voor vloeiendere gameplay; Video-output : maximale resolutie 3840 x 2160, 60 fps, ondersteuning voor 120 fps bij 1920×1080/2560×1440;

: maximale resolutie 3840 x 2160, 60 fps, ondersteuning voor 120 fps bij 1920×1080/2560×1440; Prestaties : krachtigere CPU en GPU, met ondersteuning voor DLSS en ray tracing voor betere graphics en prestaties;

: krachtigere CPU en GPU, met ondersteuning voor DLSS en ray tracing voor betere graphics en prestaties; Opslag en geheugen : meer interne opslag (256 GB) en RAM (12 GB), wat zorgt voor snellere laadtijden en betere multitasking;

: meer interne opslag (256 GB) en RAM (12 GB), wat zorgt voor snellere laadtijden en betere multitasking; Connectiviteit : snellere draadloze verbinding (Wi-Fi 6), twee usb-c-poorten;

: snellere draadloze verbinding (Wi-Fi 6), twee usb-c-poorten; Nieuwe functies : GameChat voor geïntegreerde spraak- en videochat, GameShare voor het delen van games en verbeterde Joy-Con controllers met muisfunctionaliteit;

: GameChat voor geïntegreerde spraak- en videochat, GameShare voor het delen van games en verbeterde Joy-Con controllers met muisfunctionaliteit; MicroSD Express: ondersteunt alleen microSD Express-kaarten (tot 2 TB).

Switch 1 oled-versie (boven) vs Switch 2 (onder).

Verder heeft de Nintendo Switch 2 nu GameChat. Hiermee kun je tijdens het (online) gamen met elkaar praten. Daar had je eerst altijd nog een smartphone-app voor nodig, maar nu kan het op de console zelf.

Het werkt goed, is gemakkelijk in te stellen en de microfoon pikt je stem goed op – ook als je wat verder weg zit. Ook zie je met GameChat bij Mario Kart World waar je vrienden zijn in de game. Jammer genoeg is het beeld nogal wazig en schokkerig, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.

Met de camera kun je straks ook games spelen in Mario Party Jamboree + Jamboree TV, die er speciaal voor gemaakt zijn.

Er is nu ook een camera-accessoire (59,99 euro) voor de Switch 2. Hiermee zie je elkaar tijdens het spelen bij games die het ondersteunen. Er komen zelfs games aan die de camera gaan gebruiken als onderdeel in het spel, zoals de uitbreiding Jamboree TV van Super Mario Party Jamboree. Je ziet jezelf dan in de game en gebruikt je lichaam als een controller in verschillende minigames. Dit doet een beetje denken aan de spellen van Kinect op de Xbox 360.

Nieuwe én oude games te spelen (maar niet alles)

Op het gebied van grafische kracht kun je de Nintendo Switch 2 een beetje vergelijken met de vorige generatie van de grote consoles. Denk bijvoorbeeld aan de PlayStation 4 (Pro) of de Xbox One X. De pracht en praal van sommige toptitels op de PlayStation 5 of Xbox Series X kan Nintendo’s console niet aan.

Maar dat is ook helemaal niet erg. Je koopt een Nintendo Switch 2 voornamelijk voor Nintendo’s eigen games. Games als Super Mario Kart World en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zul je ook nooit op een andere manier kunnen spelen dan op Nintendo’s eigen hardware en ze zien er fantastisch uit op de Switch 2.

Net als bij de Switch 1 kun je de Joy-Cons weer los gebruiken voor twee spelers.

En het mooie is dat je op de Switch 2 de ‘grote’ titels (Triple A) van andere ontwikkelaars nu ook fatsoenlijk kunt spelen. Een populaire game als Cyberpunk 2077 was echt niet mogelijk op de eerste Switch. Maar het blijft jammer dat je deze game nog steeds niet met 60 fps (of meer) kunt spelen op Nintendo’s console.

Ter verduidelijking: Cyberpunk 2077 is in 40 fps te spelen in een speciale performance modus. Een andere populaire, grote game als Hogwarts Legacy draait op 30 fps. Maar je krijgt nu wel de volledige ervaring en niet een afgeslankte versie, zoals op de Switch 1 het geval was met Hogwarts Legacy.

Handig om te weten: vrijwel alle games van de Switch 1 kun je ook spelen op de Switch 2. Er zijn een paar games uitgezonderd die specifiek gemaakt zijn voor de eerste Switch of die op dit moment nog wat problemen geven. Maar er komen regelmatig updates aan en Nintendo werkt de lijst met ondersteunde games constant bij. Dus check altijd de lijst een keer wanneer een van je favoriete games problemen geeft.

De Switch 2 heeft een stevige standaard vergelijkbaar met die van de Switch 1 oled.

Overigens is veel van de hardware van de Switch 1 ook te gebruiken op de Switch 2. Zo kun je de kleurige Joy-Cons nog steeds erbij pakken, maar ze zijn niet vast te klikken of op te laden met de Switch 2. Daar moet je dus je oude Switch of een losse oplader voor gebruiken.

De Ring van Ring Fit Adventure kun je ook gebruiken op deze manier (wel met de oude Joy-Cons) en de oude Switch Pro Controller ook. Sommige accessoires zijn echter beperkt tot de Switch 1, zoals de kartonnen accessoires van Nintendo Labo.

Gratis én betaalde upgrades voor oude games

Verschillende games voor de Switch 1 kun je (tegen betaling) updaten naar de Switch 2-versie. Zo krijg je bij de oude versie van Hogwarts Legacy voor 10 euro een upgrade naar de Switch 2-game.

Populaire Nintendo-games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom hebben deze upgrade-mogelijkheid ook. En als je een Switch Online + Expansion Pack abonnement hebt, krijg je deze twee upgrades gratis.

Sommige oudere games van de Switch 1 krijgen een update voor de Switch 2.

Sommige games krijgen zelfs gratis een update voor de Switch 2. Zo draaien onder andere Pokémon Scarlet & Pokémon Violet, Super Mario Odyssey en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom allemaal beter en hebben ze een paar leuke visuele upgrades wanneer je ze op een Nintendo Switch 2 speelt.

Kom je van de Switch 1 en heb je veel games? Check dan even welke games een (gratis) update hebben gekregen voor de Switch 2. Soms moet je dan in de Nintendo eShop eerst een update downloaden.

Nintendo Switch 2: nu kopen of toch wachten?

Als je de nieuwe games, zoals Mario Kart World wilt spelen, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om een Switch 2 te kopen. Op het moment dat we deze review schrijven zijn de echte Switch 2-titels wel wat dun gezaaid en slechts een handvol games hebben een upgrade gekregen.

Switch 2-games zijn rood (en hebben nog steeds de bittere smaak).

Speel je veel op de televisie met de Switch 2 en hoef je nog niet per se de nieuwste Mario Kart? Dan kun je beter nog even wachten tot er wat meer games beschikbaar zijn. Waarschijnlijk komt Nintendo in de toekomst ook met een iets verbeterde versie van de Switch 2, net als met de oled-variant van de originele Switch het geval was. Maar dat zal nog wel een paar jaar duren.

Speel je veel onderweg? En wil je een groter scherm? Dan moet je toch echt meteen naar de winkel rennen (of je checkt online even). Zeker wanneer je de nieuwe games nu wilt spelen en je hebt al veel van de games die een upgrade hebben gekregen.

Conclusie Nintendo Switch 2 review

De Nintendo Switch 2 doet eigenlijk precies wat we hadden verwacht. Het is een (flink) verbeterde originele Switch. En dat was ook wel nodig, want zelfs de games die door Nintendo zelf zijn gemaakt hebben steeds vaker performance-problemen op de Switch 1. De nieuwe Switch lost veel van dit soort problemen op. Daarnaast zijn de speciale upgrades voor de Switch 1-games natuurlijk ontzettend welkom. En we moeten eerlijk zijn: het scherm is een van de grootste pluspunten van Nintendo’s nieuwe console. Dat neemt niet weg dat Nintendo meer had kunnen verbeteren. De Switch 2 heeft een opslag van 256 GB. Dat is veel meer dan de eerste Switch, maar de nieuwe games vragen ook veel meer ruimte. Daardoor zit je nog steeds behoorlijk snel aan de limiet. Je kunt de opslag ook bij de Switch 2 uitbreiden, maar daar moet je een nieuwe microSD Express-geheugenkaart voor kopen. Oudere geheugenkaarten werken niet op de Switch 1 (behalve voor het maken van screenshots en filmpjes). Verder is de accuduur nog steeds niet zo heel goed. Bij het spelen van een zware game zoals Cyberpunk 2077 in de draagbare modus moet je na twee uur de lader erbij pakken. Verder is het nog even afwachten of de nieuwe Joy-Con controllers geen problemen met drift geven, zoals bij de Switch 1 het geval was. Desondanks kunnen fans van Nintendo-games in hun handen wrijven en met een gerust hart de Switch 2 kopen. Ook wanneer je een console zoekt die je overal en altijd kunt gebruiken is de Switch 2 op dit moment de beste keuze.

