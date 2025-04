Gebruiksvriendelijke Rosso screenprotector voor je Apple Watch

Het scherm van je Apple Watch heeft vaak nog meer te lijden dan dat van je iPhone, daarom is deze screenprotector van Rosso geen slecht idee!

Pluspunten Gebruiksvriendelijke screenprotector

Gebruiksvriendelijke screenprotector Uitstekend en onzichtbaar resultaat Minpunten Relatief veel afval

Screenprotector van Rosso voor je Apple Watch

Volledig heet hij de Rosso Tempered Glass Screen Protector (incl. installation tray). Vooral die installation tray maakt deze screenprotector heel gebruiksvriendelijk. Uiteraard zijn er meerdere uitvoeringen beschikbaar voor verschillende Apple Watches. Wij hebben de versie die geschikt is voor de Apple Watch Series 4, 5, 6 en SE van 44 mm, uitgeprobeerd op een Apple Watch SE.

Er zitten twee exemplaren in de verpakking, voor het geval het de eerste keer mis gaat. Maar we zijn er zeker van dat je er na het lezen van deze review maar echt één nodig hebt. Je hebt er dan dus nog een als reserve, of misschien kun je er iemand anders blij mee maken. De Rosso screenprotector voor je Apple Watch kost voor een verpakking met twee stuks 19,95 euro.

Of je de juiste versie te pakken hebt, zie je overigens niet aan de buitenkant. Daar staat überhaupt niet dat de screenprotector is bedoeld voor een Apple Watch, maar dat zie je gelukkig wel aan de afbeelding. Pas nadat je het doosje open en de inhoud eruit hebt gehaald, zie je op het hoesje van de screenprotector voor welke Apple Watch-modellen deze geschikt is.

Gebruiksvriendelijk met een paar aandachtspuntjes

Er zit ook geen handleiding in het doosje, maar je kunt wel de QR-code scannen voor een handig stappenplan. Wanneer je alle stappen hebt doorlopen, merk je dat het allemaal heel logisch is. Toch is het fijn om het stappenplan erbij te houden.

Uiteindelijk merk je dat er eigenlijk niets mis kan gaan, maar er zijn wel een paar aandachtspuntjes. Zo vroegen we ons even af hoe de Apple Watch in de tray van Rosso moest worden gestopt, aangezien we aan beide kanten een uitsparing voor de digitale kroon zagen. Al snel beseften we dat het bij de Apple Watch, in tegenstelling tot de iPhone, niets uitmaakt. Er zijn immers geen inkepingen of uitsparingen in het scherm.

Schoonmaken en bevestigen

Zit je Apple Watch stevig in de tray, dan begin je met het schoonmaken van het scherm. Daar gebruik je als eerste het meegeleverde doekje met alcohol voor. Daarna veeg je grondig na met het meegeleverde microvezeldoekje. Mochten er daardoor toch nog wat kleine pluisjes op het scherm achterblijven, dan verwijder je die nog met de sticker. Eveneens meegeleverd.

De Apple Watch screenprotector van Rosso zit op een vel met uitsparingen op alle hoeken. Die uitsparingen moeten over de vier pinnetje in de tray worden geschoven. Daarvoor moet je wat aan het vel trekken en dat was wel even een dingetje. We waren namelijk bang dat we het vel kapot zouden scheuren in onze poging het vel te bevestigen. Uiteindelijk merkten we dat dit niet terecht was. Je kunt rustig wat kracht zetten en dan past het vel perfect op de pinnetjes. Zorg er wel voor dat het plastic lipje aan de onderkant niet dubbel zit, maar juist uitsteekt. Dit was op de foto hieronder dus niet het geval.

Je kunt de tray nu sluiten. Vervolgens trek je aan het hierboven genoemde plastic lipje, dat als het goed is uit de tray steekt. Trek het stukje plastic er helemaal uit. Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is de schuif (die je aan beide zijkanten ziet zitten) eerst naar je toe te schuiven en daarna weer terug. De Rosso screenprotector zit er dan op en je kunt je Apple Watch weer uit de tray halen.

Conclusie: Rosso screenprotector voor Apple Watch

De Rosso Tempered Glass Screen Protector voor de Apple Watch is zonder meer heel gebruiksvriendelijk om aan te brengen. De aandachtspuntjes die we noemden zijn zonder meer overkomelijk en achteraf gezien ook helemaal geen probleem. Bovendien zit de screenprotector uiteindelijk ook echt perfect op het scherm van je Apple Watch. Je kunt het een beetje voelen dat de protector erop zit, maar je ziet er echt niets van! Het enige nadeel wat we hebben kunnen ontdekken, is dat je relatief veel afval hebt wanneer je klaar bent.

