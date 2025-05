Instax foto’s zijn ontzettend leuk, maar wat als je alleen iPhone-foto’s hebt? Geen nood! Deze instax-printer kan elke foto van je iPhone afdrukken!

Instax SQUARE Link: is dit de beste printer voor je iPhone?

Foto’s die gemaakt zijn door een instant (of instax) camera zijn ontzettend leuk. En geef toe: wie vindt het nou niet leuk om zo’n kleine foto-afdruk te krijgen? Maar om meteen zo’n camera te kopen is toch echt teveel van het goede. Waarom zou je ook? Je smartphone maakt immers prima foto’s, maar het zou stiekem wel leuk zijn als je zo nu en dan een foto kon afdrukken.

Geen probleem! Met de Fujifilm instax Square Link printer kan het. Met deze pocketprinter kun je vrijwel elke foto uit je fotobibliotheek afdrukken met de look van een instax-foto. De instax SQUARE link heeft een adviesprijs van 149,99 euro. Maar door een beetje goed rond te shoppen kun je hem al een stuk goedkoper krijgen.

Draagbaar en licht

De printer voelt erg licht en is gemaakt van plastic. Hij is een beetje als een kussen gevormd en dat ziet er speels uit. De onderkant heeft dezelfde bolling als de bovenkant en dat heeft wel een nadeel. Hierdoor staat de printer soms een beetje wiebelig op de grond. Dat maakt verder niet uit voor de werking, maar het was soms een beetje vervelend. Je kunt de printer ook rechtop zetten en dan staat hij wel stabiel.

Makkelijk te laden, maar film blijft prijzig

Om met deze printer foto’s af te drukken (van je iPhone) heb je de speciale ‘instant film’ nodig. Deze film moet je er los bijkopen. En jammer genoeg zijn deze speciale doosjes met film niet goedkoop. Een setje van 20 vierkante foto’s voor deze specifieke printer kost via de website van Fujifilm 18,99 euro. Houd daar wel rekening mee als je van plan bent om veel foto’s te printen.

Het erin klikken van de film gaat ontzettend eenvoudig: je kijkt waar het gele streepje zit op de film en in de printer. Vervolgens klik je het doosje op de juiste plek in de printer en doe je het klepje dicht. Wanneer je daarna de printer aanzet komt automatisch de beschermingslaag van de film eruit schuiven.

Verbinding maken via bluetooth

De printer maakt verbinding met je iPhone via bluetooth in de app. Je hoeft hem niet eerst handmatig te pairen, de app ziet hem meteen en je hoeft alleen op de naam te tikken.

Daarna kies je een van de foto’s op je iPhone om te printen. Het printen van een foto gaat vlot en binnen zo’n 10 seconden komt je foto uit de camera rollen. Daarna moet je nog iets van 90 seconden wachten tot de afbeelding helemaal verschijnt.

Wil je de laatst geprinte foto nog een keer afdrukken? Dan moet je de speciale functieknop op de printer eventjes ingedrukt houden. Handig als je meerdere vrienden over de vloer hebt en ze willen allemaal de foto hebben.

Foto’s printen met leuke extra’s

Printen doe je overigens altijd via de app. Je kunt in deze app ook kleine aanpassingen maken en die op de foto plakken. Je moet dan denken aan het toevoegen van teksten, frames en kleine illustraties.

Een leuke optie is de AR-functie. Hiermee kun je kleine animaties op je foto’s zetten. Die kunnen dan bekeken worden door de QR-code op de foto te scannen. Je moet dan wel de app op je toestel hebben staan om de animatie te bekijken. Het klinkt in de eerste instantie niet heel spannend, maar de functie is eigenlijk best leuk. De animatie van de foto beweegt namelijk mee als je de foto draait.

Geen batterijen maar mét accu

Ook handig: de printer heef een ingebouwde accu. Het printen van vijf foto’s kostte zo’n tien procent van de accu. Opladen doe je via de usb-c-poort aan de zijkant. Volledig opladen nam zo’n 90 minuten in beslag. Het was wel vervelend dat het klepje van de oplaadpoort bij onze reviewversie wat lastiger was open te krijgen.

Conclusie: Instax SQUARE Link printer voor je iPhone

Het is stiekem heel leuk om foto’s van je iPhone af te drukken met deze instax-printer. De kleine kiekjes hebben een unieke charme en aantrekkingskracht. De afdrukken zien er prima uit en zolang je ze niet in de zon legt (vooral tijdens de ontwikkeling van de foto) blijven ze ook lang goed. En het voordeel van deze printer (en niet een instax-camera) is natuurlijk dat je een foto altijd opnieuw kunt printen. Een nadeel is wel dat het zó leuk om ze te printen dat je behoorlijk snel door je film heengaat als je een stapeltje van je favoriete foto’s hebt afgedrukt. Met één film kun je 10 (of 20 als je de duurdere versie koopt) afdrukken maken. En omgerekend kost elke afdruk daarmee gemiddeld iets minder dan een euro.

