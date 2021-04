Jabra Elite 75t review: een uitstekend goedkoper AirPods Pro-alternatief

De Jabra Elite (Active) 75t zijn fijne draadloze oordopjes die niet veel verschillen van de AirPods Pro, maar wel minder kosten. Wij hebben de oordopjes getest en in deze review lees je er alles over.

Jabra Elite (Active) 75t review

Ben je op zoek naar draadloze bluetooth-oordopjes, maar ben je niet bereid om de hoofdprijs te betalen voor de AirPods Pro? Dan biedt Jabra wellicht de uitkomst met de Elite 75t. Wij hebben de Jabra Elite Active 75t getest en in deze review lees je onze bevindingen.

De Jabra Elite Active 75t oordopjes voor deze review zijn door iPhoned zelf aangeschaft.

Prijs

Allereerst maakt de prijs de Jabra-oordopjes aantrekkelijk. Ze zijn te koop voor zo’n 130 euro, maar de prijs per webshop verschilt. De AirPods Pro van Apple zijn verkrijgbaar voor 219 euro, dus dat scheelt behoorlijk. Voor zo’n twintig euro extra heb je de Elite Active-versie met IP57-certificering.

IP57 wil zeggen dat de oordopjes waterdicht en zweetbestendig zijn: ideaal voor tijdens een intensieve workoutsessie of bijvoorbeeld onder de douche. De ‘gewone’ Elite 75t is met een IP55-certificering alleen waterbestendig. De AirPods Pro zijn met een IPX4-certificering slechts spatwaterdicht.

Active Noise Cancelling

De grote troef van de AirPods Pro is de Active Noise Cancelling, maar deze is ook terug te vinden in de Jabra-oordopjes. In eerste instantie ontbrak Active Noise Cancelling (ANC) bij de Jabra Elite 75t, maar door een recente firmware-update kun je ook met deze oordopjes het omgevingsgeluid ‘uitschakelen’. De Jabra’s beginnen dus steeds meer op de AirPods Pro te lijken, maar zijn ze wel honderd euro goedkoper.

Door de HearThrough-functie hoef je de oortjes niet uit te doen als je een winkel binnenloopt of in het verkeer deelneemt. Dit is vergelijkbaar met de Transparantiemodus van de AirPods Pro. Hiermee wordt namelijk het omgevingsgeluid opgevangen door de microfoon van de Jabra-oordopjes.

Schakel je de ANC weer in, dan wordt het direct weer helemaal stil om je heen. Hierdoor hoor je jouw muziek extra goed en heb je geen last van eventuele stoorzenders om je heen. Vooral in de trein biedt dit echt een uitkomst.

Bediening

De Active-versie van de Jabra-oordopjes heeft fysieke knoppen, terwijl de ‘gewone’ Elites touchbediening hebben. Zelf hebben we de fysieke knoppen getest en deze werken uitstekend. Door de fysieke knoppen krijg je het fijne klik-gevoel als je een actie uitvoert, maar de touchbediening werkt in principe hetzelfde. De bediening is ontzettend intuïtief, en je hoeft de knopjes absoluut niet hard in te drukken.

De knop op je linkeroordopje heeft weer andere functies dan de rechterkant. Zo zet je ANC of HearThrough aan met je linkerknopje. Een zachte vrouwenstem laat je weten welke functie je inschakelt. Met de rechterkant zet je bijvoorbeeld de muziek op pauze en neem je de telefoon op.

Een nadeel is wel dat je de oortjes niet afzonderlijk van elkaar kunt gebruiken: zodra je één oordopje uit je oren haalt gaat de muziek op pauze. Breng je deze echter weer naar je oor, dan begint het geluid automatisch weer.

Uitstekend en aanpasbaar geluid

Het belangrijkste onderdeel van de oordopjes is natuurlijk dat waar ze voor bedoeld zijn: geluid. Zowel muziek als podcasts klinken mooi en helder. De pieken en dalen in het geluid zijn wat meer overdreven dan die van de AirPods, en daar moet je van houden. Je kunt het geluid echter volledig aanpassen naar je eigen smaak met de Jabra Sound+ app.

Deze app van Jabra is gewoon te downloaden in de App Store, waarna je de oordopjes makkelijk kunt koppelen met de app. Hier stel je ze helemaal in zodat ze aansluiten op jouw gehoor. Ook kun je bijvoorbeeld instellen hoe zwaar je de bas wil horen of juist de zang. Er zijn vooringestelde combinaties, maar je kunt het ook nog zelf aanpassen.

Draagcomfort

De oordopjes van Jabra zijn aan de grote kant, wat lastig kan zijn als je kleine oren hebt. Er worden drie kapjes meegeleverd, in de maten S, M en L. Zelf heb ik S in gebruik en dit past prima in mijn oor. Je draait de oordopjes als het ware in je oor, door ze eerst naar beneden te richten en vervolgens rechtop in je oor te draaien. Hierdoor komen ze vrij diep en strak in je oor te zitten en hoef je niet bang te zijn dat ze zomaar uitvallen.

Sporten met de oordopjes in is dan absoluut geen probleem. Toch is het bolle gedeelte dat in je oorschelp ligt aan de grote kant. Als ik de oordopjes langere tijd in heb begint het dan ook pijn te doen. Heb je gemiddeld grote oren, dan zul je hier echter geen last van hebben.

Accuduur

Een groot pluspunt van de Jabra Elite 75t is de lange accuduur. Je kunt de oordopjes op een volle lading 7,5 uur in je oren hebben zonder ze uit te doen. Dat is langer dan de AirPods Pro, die slechts 4,5 uur op een volle accu meegaan. Je laadt ze net als bij de AirPods op in het doosje. De case gaat ook nog eens 20,5 uur mee.

De case moet je opladen met een (vrij kort) kabeltje. Er zijn ook Elite 75t-oortjes met draadloos oplaadbare cases verkrijgbaar, maar hier betaal je zo’n veertig euro extra voor. Vind je draadloos opladen echter belangrijk, dan kun je wel het beste de Elite 75t WLC (Wireless Charging) kiezen.

Conclusie Jabra Elite 75t review

De Jabra Elite 75t-oordopjes zijn een uitstekende keus als je op zoek bent naar goede, degelijke oortjes met goed geluid en Active Noise Cancelling. De bediening werkt intuïtief en de accuduur is beter dan de meeste oordopjes op de markt. De Active-versie is zelfs waterdicht, waardoor je er ook makkelijk mee onder de douche stapt. Dit in tegenstelling tot de AirPods Pro, die slechts spatwaterdicht zijn.

Het draagcomfort valt echter tegen, vooral als je kleine oren hebt. Ook betaal je extra als je een draadloze oplaadbare case nodig hebt. Toch zijn de oordopjes een uitstekend alternatief van de AirPods Pro, en doe je met de Jabra Elites een hele goede aankoop.

