iPhone SE 2022 eerste indruk: oude look, maar wel lekker snel

De iPhone SE 2022 werd tijdens het eerste Apple-event van dit jaar getoond en het toestel is nu verkrijgbaar. Hier lees je onze eerste indruk van de iPhone SE 2022!

iPhone SE 2022: eerste indruk

Daar was hij dan: het eerste nieuwe Apple-toestel van 2022. Nou ja nieuw, nadat je de gebruikelijke verpakking hebt geopend, valt meteen het oude design op. Die is namelijk hetzelfde als bij de vorige versie, de iPhone SE 2020.

Wanneer je een iPhone met Face ID (dus zonder thuisknop of dikke randen) gewend bent, is het wel even … een stapje terug. Het voelt bekend, maar een beetje onwennig. Net alsof je een van je oude iPhones weer een keer hebt aangezet en dan snel weer terug wilt naar je huidige toestel.

iPhone SE 2022 met A15-chip en klein scherm

Tot je daadwerkelijk met de nieuwe SE aan de slag gaat. De iPhone SE 2022 heeft dezelfde A15-chip die ook in de iPhone 13 zit. En dat merk je, bij alles wat je doet. Apps reageren soepel en zelfs zware games draaien prima.

Alleen, het scherm is behoorlijk klein. Het display van de iPhone 12 mini en de iPhone 13 mini is ook vrij mini, maar dat is altijd nog net iets groter dan het display van de iPhone SE 2022. Dit komt vooral door het ‘vintage’ design, met de dikke randen én een oude bekende: de thuisknop met Touch ID.

Touch ID: stiekem ook wel weer fijn

Onderaan het scherm vind je die thuisknop. Toch valt na een tijdje op hoe fijn Touch ID stiekem was, zelfs wanneer je Face ID gewend bent. Geen geneuzel met met de gezichtsherkenning die soms toch wel eens moeite heeft wanneer je een mondkapje of das draagt (zelfs met iOS 15.4). Of als de zon weer eens flink op het scherm schijnt en je de toegangscode voor de zoveelste keer moet intypen. Nee, Touch ID werkt eigenlijk altijd, nou ja … je moet natuurlijk geen handschoenen dragen.

Toch is Face ID wel fijner in het dagelijks gebruik en je hebt door het ontbreken van de thuisknop ook meer ruimte voor het scherm. Maar als je van een oude iPhone met Touch ID komt, zul je je prima thuis voelen op de iPhone SE 2022.

Camera: goed genoeg

De iPhone SE 2022 heeft een enkele camera achterop en dat is eigenlijk dezelfde camera als die van de iPhone 8. Het is een 12-megapixelcamera die dankzij de nieuwe A15-chip toch best nette foto’s maakt. Als het donker wordt, is het jammer genoeg wel wat minder. Want een nachtmodus is er helaas niet.

iPhone SE 2022 prijs

De iPhone SE 2022 is de goedkoopste iPhone van Apple. Je betaalt bij de fabrikant 529 euro voor het 64GB-model. De versie met 128GB kost iets meer, namelijk 579 euro. De iPhone SE 2022 is dus goedkoper dan de iPhone 13, maar helaas wel een stukje duurder dan de iPhone SE 2020.

Conclusie: iPhone SE 2022 eerste indruk

De iPhone SE 2022 heeft eigenlijk twee gezichten: aan de buitenkant heeft hij het oude design met een klein scherm, maar binnenin pronkt de nieuwste A15-chip en 5G. De iPhone SE 2022 is daardoor een toestel dat nog jaren meekan, als je het kleine scherm of het oude design niet erg vindt. De iPhone SE 2022 is niet de beste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt heeft, maar is wel het toestel met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Heb je al een iPhone SE 2020? Dan zijn de verbeteringen van de iPhone SE 2022 leuk, maar zijn ze echt niet een reden om over te stappen. Wordt dit je eerste iPhone (of heb je nog een oud toestel mét Touch ID)? Dan is de iPhone SE 2022 een prima instap- of overstapmodel. Bezitters van een iPhone met Face ID (zoals de iPhone 11) die willen overstappen, moeten echt even goed bij zichzelf nagaan of ze het oude design en het kleine scherm geen probleem vinden. Vergeet niet dat je ook bij de camera een aantal functies zult missen, zoals de nachtmodus. De komende weken gaan we de iPhone SE 2022 verder testen. Houd daarom iPhoned in de gaten voor de uiteindelijke review!

