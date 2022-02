Face ID met mondkapje: iPhone unlocken zonder problemen (en zo stel je het in)

De laatste jaren is voor veel mensen het gebruik van Face ID op de iPhone een stuk lastiger geworden vanwege het mondkapje. Daar komt echter in iOS 15.4 een eind aan. iPhoned vertelt je waarom!

Face ID met mondkapje

Wanneer je een iPhone met Face ID hebt, is het dragen van een mondkapje vaak extra vervelend. Face ID kan je gezicht dan niet herkennen en je moet terugvallen op je toegangscode.

Daar komt in iOS 15.4 verandering in, want er komt dan een speciale functie om Face ID met een mondkapje in te stellen. Wanneer je iOS 15.4 installeert krijg je vanzelf de vraag om Face ID met een mondkapje in te stellen. Wanneer je het later wilt instellen, vind je de optie onder ‘Instellingen > Face ID en toegangscode’. Het instellen van Face ID met een mondkapje, doe je op de volgende manier.

Face ID met mondkapje instellen om iPhone te ontgrendelen Ga naar ‘Instellingen > Face ID en toegangscode’; Zet de schuifknop bij ‘Gebruik Face ID met een mondkapje’ op aan; Kies voor ‘Gebruik Face ID met een mondkapje’ (je hoeft hiervoor geen mondkapje te dragen); Tik op ‘Aan de slag’ en beweeg je hoof langzaam om de cirkel vol te maken; Wanneer je een bril draagt, moet je je bril afzetten en nog een Face ID-scan uitvoeren; Tik op ‘Gereed’ om de configuratie af te sluiten.

Heb je meerdere brillen? Dan moet je voor elke bril je gezicht nog een keer laten scannen. Dit doe je door te tikken op ‘Voeg bril toe’ onder ‘Gebruik Face ID met een mondkapje’.

Meer nieuwe functies in iOS 15.4

We weten nu al wat de volgende grote tussentijdse update van iOS 15 gaat brengen. Terwijl er bij iOS 15.3 niets nieuws onder de zon was, heeft de volgende update veel te bieden. Wil je weten welke functies er nog meer gaan komen met iOS 15.4? In het artikel over de iOS 15.4 bèta-functies lees je daar alles over!

Apple Watch gebruiken om iPhone te ontgrendelen

Al in iOS 14.5 voegde Apple een functie toe om je iPhone te ontgrendelen met een Apple Watch. Deze functie komt je ook goed van pas wanneer je Face ID hebt en een mondkapje draagt of bijvoorbeeld een das om hebt. Je moet daarvoor wel een cijfercode op je Apple Watch hebben ingesteld. Draag je de Apple Watch en is het Apple horloge ontgrendeld? Dan wordt de iPhone ontgrendeld alsof je Face ID gebruikt.

Wil je weten hoe je dit precies instelt? Lees dan het volgende artikel eventjes door: Face ID met een mondkapje en Apple Watch instellen.

