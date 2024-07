iPhone 15 vs iPhone 15 Plus: welke past bij jou?

Van plan om de nieuwe iPhone 15 te kopen, maar twijfel je nog over het formaat? iPhoned legt je uit wat de verschillen zijn tussen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

iPhone 15 vs iPhone 15 Plus

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus hebben zijn onder de motorkap vrijwel identiek, maar er zijn wel kleine verschillen qua schermafmetingen en andere specificaties. Op het eerste gezicht lijken ze dus vrijwel hetzelfde, maar deze kleine verschillen zorgen toch voor een groot verschil in de prijs. Is het verstandig om zonder nadenken gelijk voor de goedkoopste optie te kiezen? Dat hangt af van verschillende factoren.

Er zijn namelijk verschillen tussen de twee modellen die persoonlijk van belang kunnen zijn. Natuurlijk is de prijs ook een factor om rekening mee te houden. Hieronder hebben we de verschillen tussen beide toestellen op een rij gezet.

Verschil in formaat

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus verschillen voornamelijk in formaat. De iPhone 15 heeft een 6,1-inch Super Retina XDR-display, terwijl de iPhone 15 Plus, net als vorig jaar, een grotere variant is met een 6,7-inch scherm. De term ‘Plus’ is dus zeker terecht.

Minimale verschillen in schermresolutie

De iPhone 15 heeft een schermresolutie van 2556 x 1179 pixels bij 460 ppi. De iPhone 15 Plus overtreft dit net, met een resolutie van 2796 x 1290 pixels bij 460 ppi. Hoewel je het verschil waarschijnlijk niet zult opmerken (door het grotere formaat), is de Plus op dit punt duidelijk de winnaar.

Belangrijkste verschil: batterijduur

Dankzij de grotere accu van de iPhone 15 Plus gaat het toestel langer mee dan de iPhone 15. Wanneer we de batterijcapaciteit vergelijken, zien we grote verschillen: de iPhone 15 Plus heeft een capaciteit van 4383 mAh, terwijl de iPhone 15 een capaciteit van 3349 mAh heeft. Dit betekent dat je met de iPhone 15 Plus langer kunt genieten van je favoriete Netflix-series en YouTube-video’s.

Toestel Capaciteit Video afspelen Video streamen Audio afspelen iPhone 15 3349 mAh 20 uur 16 uur 80 uur iPhone 15 Plus 4383 mAh 26 uur 20 uur 100 uur

Kleuren en opslagcapaciteit

iPhone 15: al vanaf 761 euro

De iPhone 15 is verkrijgbaar in vijf kleuren: zwart, blauw, groen, geel en roze. Bij de introductie had de iPhone 15 een adviesprijs van 1019 euro. Overweeg je om de het toestel aan te schaffen? Goed nieuws! Het losse toestel is nu namelijk flink goedkoper. Voor de iPhone 15 kun je nu terecht bij Bol.com voor de beste deal. Daar kost het toestel in de roze uitvoering namelijk 762 euro.

iPhone 15 Plus: al vanaf 933 euro

Ga je liever voor de nieuwe iPhone 15 Plus? Dit toestel is verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de standaard iPhone 15. De adviesprijs van de iPhone 15 Plus was met 1119 euro een stukje hoger dan die van de iPhone 15. Ben je van plan om de iPhone 15 Plus te kopen? De beste deal voor de iPhone 15 Plus kun je momenteel vinden bij Phonemarket. Daar kost het toestel nu 933 euro.

Conclusie

Het prijsverschil tussen de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus is ongeveer tweehonderd euro. Als je bereid bent dat extra bedrag uit te geven en je geeft de voorkeur aan een grotere telefoon, dan is de iPhone 15 Plus de betere keuze. Bovendien heeft de Plus een langere batterijduur. Wil je echter niet zoveel uitgeven aan een nieuwe iPhone en heb je liever een compactere smartphone? Dan is de iPhone 15 een uitstekende keuze.