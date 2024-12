Waarom de iPhone 15 Plus mijn Apple-product van het jaar is

Hoewel er dit jaar een hele iPhone 16-serie is verschenen, is de iPhone 15 Plus toch mijn Apple-product van het jaar. Dit is waarom.

De iPhone 15 Plus is mijn Apple-product van het jaar

Ik heb mijn iPhone 15 Plus in februari 2024 aangeschaft, als eerste Apple-product van het jaar. Het was een overstap van een iPhone 12 naar een iPhone 15 Plus. De voordelen van de iPhone 15 Plus die mij direct opvielen, waren de betere camera en de veel betere batterijduur. Tegelijkertijd vond ik de Plus wel wat aan de grote kant.

Een deel van het jaar heb ik me afgevraagd of ik misschien toch niet beter voor een iPhone 15 Pro had kunnen kiezen. Dan had ik een nog betere camera gehad, maar ook een iets minder lange batterijduur. Verder was ik vermoedelijk toch blij geweest met de geringere afmetingen. Maar het grote formaat van de iPhone 15 Plus bleek ook gewoon een kwestie van wennen.

De iPhone 16 Pro viel wat tegen

Toen er eind september een iPhone 16 pro op de redactie arriveerde, had ik de mogelijkheid om die een tijdje uit te proberen. Een prachtig toestel! Vooral de extra zoomlens met 5x optische zoom beviel me uitstekend. De iPhone 16 Pro was kleiner dan de 15 Plus, maar ook weer niet zo klein als de iPhone 15 Pro (respectievelijk 6,7 inch, 6,3 inch en 6,1 inch).

De iPhone 16 Pro heeft verder een snellere processor (A18 Pro) dan de 15 Plus (A16) en ook meer werkgeheugen (6 GB t.o.v. 8 GB). Maar qua snelheid heb ik in de praktijk eigenlijk geen verschil gemerkt. Beide toestellen zijn razendsnel. Dit is natuurlijk anders wanneer Apple Intelligence in Nederland beschikbaar komt. Daarvoor heb je dan ineens niets meer aan een iPhone 15 (Plus).

De iPhone 16 Pro viel me uiteindelijk toch wat tegen: ik vond de iets kleinere afmetingen bijna verwaarloosbaar, zeker omdat het gewicht ook nagenoeg hetzelfde is. Een always-on scherm is leuk, maar ik kan ook prima zonder. De batterijduur van beide toestellen verschilt niet veel, al kun je met de 15 Plus 100 uur audio luisteren en met de 16 Pro 85 uur. Enige echte pluspunt is voor mij de extra zoomlens. Daar heb ik alleen niet heel veel extra geld voor over, want met de camera van de iPhone 15 Plus is ook helemaal niks mis!

Conclusie

De recente Pro-modellen hebben mij niet echt kunnen overhalen om meer geld uit te geven aan een iPhone. Daarvoor bieden ze in mijn ogen te weinig extra’s. Dat geldt ook voor de iPhone 16 Plus. Het enige wat die extra te bieden heeft, is ondersteuning voor Apple Intelligence. En dat is iets waarvan we nog maar moeten afwachten wanneer het hier beschikbaar komt.

Daarom is de iPhone 15 Plus mijn Apple-product van het jaar. De Plus wint het voor mij ook van de reguliere iPhone 15 vanwege de langere batterijduur. Dat is iets waar ik wel iets meer voor wil betalen. Het prijsverschil tussen de iPhone 15 (€ 764,-) en de iPhone 15 Plus (€ 819,-) is niet heel klein, maar ook weer niet enorm groot.