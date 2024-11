iPad mini 7 review: een minimale update voor Apple’s kleinste iPad

Na jaren wachten heeft Apple in 2024 eindelijk een nieuwe generatie van de iPad mini uitgebracht. Is dit dé upgrade waarop we hebben gewacht? Wij vertellen het in deze iPad mini 7 review.

Pluspunten A17 Pro-chip

A17 Pro-chip Ondersteuning voor Apple Intelligence

Ondersteuning voor Apple Intelligence 8 GB aan werkgeheugen

8 GB aan werkgeheugen Werkt met Apple Pencil Pro Minpunten Belangrijkste functies ontbreken nog

Belangrijkste functies ontbreken nog Weinig vernieuwend

Weinig vernieuwend Geen Face ID

Geen Face ID Geen ProMotion

iPad mini 7 review

Vind jij de reguliere iPad te groot? En je iPhone net te klein? Dan kom je al snel uit bij de iPad mini. Apple heeft op 15 oktober 2024 de iPad mini 7 aangekondigd, die sinds 23 oktober in de winkels ligt. De zevende generatie van de tablet heeft vooral onder de motorkap een update gekregen, want van buiten zie je nauwelijks veranderingen. Heeft Apple genoeg aanpassingen doorgevoerd om over te stappen naar de nieuwe iPad mini? Dat lees je in deze review van de iPad mini 7!

Bekend design

Wie de iPad mini 7 voor het eerst ziet heeft waarschijnlijk niet direct door dat het om een nieuwe tablet gaat. Het toestel heeft vrijwel hetzelfde design als de iPad mini 6. Wel heeft Apple de iPad voor het eerst met een blauwe behuizing uitgebracht, die geldt als vervanger voor de roze uitvoering. De kleuren zijn iets minder verzadigd bij de iPad mini 7, waardoor ze naar onze mening minder opvallen in vergelijking met de iPad mini 6. Heel erg is dat niet, waarschijnlijk verstop je de tablet toch in een case.

Het is een gemiste kans dat Apple het ontwerp van de iPad mini niet heeft aangepast. De iPad mini heeft relatief dikke schermranden, terwijl die bij de iPad Air en de iPad Pro al een stuk dunner zijn. Dit was voor Apple het moment geweest om de iPad écht mini te maken en ruimte weg te nemen bij de schermranden. Helaas is dat niet gebeurd, waardoor we precies dezelfde afmetingen zien als bij de vorige generatie. Nog een gemis is Face ID, de iPad mini moet het helaas nog steeds doen met Touch ID.

Apple heeft dan misschien een kans laten liggen bij het aanpassen van de schermranden, maar het display heeft naar onze mening nog steeds het perfecte formaat. De iPad mini 7 is de juiste middenweg als je de reguliere iPad te groot en de iPhone net te klein vindt. Het kleine toestel leent zich uitstekend om boeken op te lezen, series- of films op te kijken of aantekeningen mee te maken. Het 8,3-inch display laat daarin weinig te wensen over.

iPad mini 2024 paars.

Verbeterd display

Het schermformaat is volgens ons perfect bij de iPad mini, maar hoe zit het met de kwaliteit van het display? De iPad mini 6 had bij veel gebruikers last van jelly scrolling, waarbij het ene deel van het scherm sneller ververst dan het andere. Apple heeft geen uitspraken gedaan of dit probleem is opgelost bij de iPad mini 7. In praktijk lijkt dat wel zo te zijn, want we hebben gelukkig geen last van jelly scrolling bij de kleine iPad. Het belangrijkste iPad mini-probleem lijkt zo verholpen.

Wel missen we ProMotion bij de iPad mini. Het toestel beschikt opnieuw over een 60 Hz lcd-display, waardoor always-on en ProMotion ontbreken. Dat is jammer, want dat het scherm van de iPad mini 7 echt compleet maken. Zeker als je een iPhone met ProMotion hebt is het verschil met de kleine tablet merkbaar. We hopen dat Apple bij de volgende iPad mini kiest voor een oled-display met ProMotion, want dat mag je ook wel verwachten voor deze aankoopprijs.

A17 Pro-chip bij de iPad mini

Van buiten zien we amper veranderingen bij de iPad mini 7, maar dat geldt zeker niet voor de technische specificaties. De kleine tablet draait op de A17 Pro-chip, die we eerder in de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zagen. Het is een erg krachtige processor, waarmee de iPad de zwaarste taken aankan. Bovendien krijg je nu standaard 8 GB RAM bij de iPad mini, terwijl dat bij de iPad mini 6 nog 4 GB was. Dat betekent een verdubbeling in het werkgeheugen.

De A17 Pro-chip is een mooie toevoeging aan de iPad mini. In praktijk werkt de tablet ontzettend snel. We hebben het apparaat nu ongeveer een week in gebruik en er is nog geen hapering geweest. Bij het spelen van zwaardere spellen is de laadtijd iets langer, maar het zorgt niet voor problemen bij de iPad mini 7. Met alledaagse taken als het kijken van series of films, maken van aantekeningen of spelen van games heeft de kleine tablet absoluut geen moeite.

(Gebrek aan) Apple Intelligence

Het is niet vreemd dat Apple heeft gekozen voor de A17 Pro-chip en 8 GB aan werkgeheugen, want met deze specificaties heeft de iPad mini 7 ondersteuning voor Apple Intelligence. De nieuwe techniek van het bedrijf brengt kunstmatige intelligentie naar de iPad. Vrijwel alle apps worden uitgebreid met handige AI-functies, die de belangrijkste features moeten worden van de iPad mini. Het probleem? Deze functies zijn voorlopig niet beschikbaar in de Europese Unie.

Apple heeft aangekondigd dat Apple Intelligence in april 2025 beschikbaar komt in Nederland. Dat duurt dus nog even, waardoor de iPad mini 7 het zonder de belangrijkste functies moet doen. De voordelen van de A17 Pro-chip zijn daarom nauwelijks merkbaar. We zijn erg benieuwd naar de functies van Apple Intelligence, want die zullen bepalen hoe vernieuwend de iPad mini 7 daadwerkelijk is. Voor nu is het verschil tussen de iPad mini 6 en de iPad mini 7 erg klein, het is de vraag of Apple Intelligence daar verandering in zal brengen.

Subtiele cameraverbeteringen

De iPad mini 7 heeft opnieuw een 12-megapixelcamera aan de achterzijde, de frontcamera heeft eveneens 12 megapixel. In de hardware heeft Apple geen veranderingen doorgevoerd, maar de nieuwe iPad maakt toch foto’s die iets scherper zijn. Het toestel beschikt over Smart HDR 4, waarmee meer details worden vastgelegd. Dat merkten we zeker, want voor een tablet is dit deze camera van goede kwaliteit.

Voor écht goede foto’s gebruiken we nog steeds de 48-megapixelcamera van de iPhone, want daar komt de camerakwaliteit van de iPad mini 7 toch echt tekort. De foto’s zijn minder scherp en de camera heeft meer moeite bij weinig licht. Heel erg vinden we dat niet, omdat de iPad mini voor ons niet het voornaamste toestel is om foto’s of video’s mee te maken. Voor videogesprekken beschikt de kleine tablet over een prima frontcamera.

Een belangrijke verbetering merken we bij het scannen van documenten. Met behulp van kunstmatige intelligentie filtert de iPad mini 7 schaduwen op papier weg. Een enorm handig feature wat ons betreft, want zo gaat het digitaliseren van documenten veel sneller. We hoeven niet meer in een vreemde hoek te staan om schaduwen te vermijden, in plaats daarvan verwijdert de iPad mini deze vanzelf. Een fijne toevoeging, de kleine tablet leent zich zo perfect om documenten in te scannen.

Ondersteuning Apple Pencil Pro

Nieuw bij de zevende generatie van de iPad mini is ondersteuning voor de Apple Pencil Pro en Apple Pencil hover. Vooral laatstgenoemde is een leuke toevoeging, want met Apple Pencil hover herkent de tablet de stylus al vanaf 12 millimeter afstand. Er verschijnt dan een soort schaduw op de plek waar je het display gaat aanraken met de pen. Wij vinden dit een fijne functie, want zo gaat het maken van (aan)tekeningen net wat gemakkelijker.

Toch heeft de ondersteuning voor de Apple Pencil Pro volgens ons een keerzijde. De iPad mini 7 werkt alleen met de Apple Pencil Pro en de Apple Pencil met usb-c-aansluiting. Dat betekent dat de eerste én tweede generatie van de Apple Pencil geen ondersteuning meer hebben voor de kleine tablet. Voor veel mensen zal dat betekenen dat ze een nieuwe Apple Pencil moeten halen bij de iPad mini 7. Dat is zonde, want de prijs loopt zo al snel op.

Connectiviteit en meer opslagruimte

Verder heeft Apple kleine veranderingen doorgevoerd bij de iPad mini 7, waar we in praktijk weinig van merken. De tablet beschikt over Wifi 6E en Bluetooth 5.3, waarmee de draadloze verbindingen voornamelijk stabieler zijn. Het zijn fijne toevoegingen, maar we merken geen verschil in vergelijking met de iPad mini 6. Bij de iPad mini 7 kun je daarnaast alleen een digitale simkaart toevoegen, maar dat moet geen probleem zijn bij de grootste providers.

Een groot voordeel van de iPad mini 7 is de hoeveelheid opslagruimte bij het standaardmodel. Je krijgt nu minimaal 128 GB en dat is ook wel nodig. We gebruiken de tablet om series en films op te kijken, ook als we onderweg zijn. Met standaard 128 GB aan opslagruimte raakt de iPad mini veel minder snel vol, ook als je veel downloads hebt. Dat is bij 64 GB aan opslag wel het geval. Voor gebruikers die veel apps installeren of films en series downloaden raden we zelfs 256 GB of 512 GB opslagruimte aan, zodat je zeker weet dat je goed zit.

iPad mini 7 review: conclusie

Apple heeft kansen laten liggen bij het design van de iPad mini 7. De tablet heeft relatief dikke schermranden en functies als Face ID en ProMotion ontbreken. Dat is erg jammer, want deze features hadden de tablet compleet gemaakt. Dat neemt niet weg dat de iPad mini het perfecte formaat heeft om op te lezen, series of films op te kijken en aantekeningen mee te maken. De tablet geldt als de compactste iPad en maakt die rol zonder twijfel waar. De grootste verandering zien we onder de motorkap, want de iPad mini 7 draait op de A17 Pro-chip. Deze processor is erg krachtig en snel, maar komt nu nog niet volledig tot zijn recht. Met de A17 Pro-chip heeft de iPad mini ondersteuning voor Apple Intelligence, maar die techniek is pas vanaf april beschikbaar in de Europese Unie. Voorlopig moet het toestel daarom de belangrijkste functies missen. We zijn erg benieuwd naar de functies die Apple Intelligence naar de iPad mini 7 zal brengen. In principe is dat hét verschil tussen de iPad mini 6 en de iPad mini 7, maar daar merken we nu nog niks van. De taken die we nu dagelijks met de iPad mini 7 uitvoeren zijn ook mogelijk met de iPad mini 6. De komst van Apple Intelligence zal pas uitwijzen of de iPad mini 7 de upgrade is waar we zo lang op hebben gewacht. Als je nu een iPad mini 6 hebt hoef je dus nog niet over te stappen. Heb je een iPad mini 5 of ouder? Dan is de iPad mini 7 een enorme stap, zeker met het oog op de toekomst.

iPad mini 7 kopen?

Ben je op zoek naar een nieuwe tablet, maar vind je de reguliere iPad veel te groot? Dan is de iPad mini 7 in 2024 de beste keuze. Het kleine toestel heeft een krachtige processor en leent zich perfect voor het lezen van boeken, kijken van series of films en het maken van (aan)tekeningen. Heb je al een iPad mini? De iPad mini 7 is vooral een mooie stap als je nu nog een iPad mini 5 of ouder hebt.

Het grote verschil tussen de zesde en de zevende generatie van de iPad mini is de processor, want de iPad mini 6 heeft geen ondersteuning voor Apple Intelligence. Wil je er zeker van zijn dat je straks aan de slag kunt met alle AI-functies? Dan is het tijd om over te stappen naar de iPad mini 7.