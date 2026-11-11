Let op: deze zenders verdwijnen binnenkort uit je Ziggo-abonnement

Ziggo haalt volgende maand maar liefst 11 tv-zenders uit je Ziggo-abonnement – naar deze zenders kun je binnenkort dus niet meer kijken.

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Deze zenders verdwijnen uit je Ziggo-abonnement

Ziggo-klanten moeten binnenkort afscheid nemen van een flink aantal televisiezenders. De provider past het zenderaanbod aan en haalt onder meer de twee tv-apps TV Italiana en TV Française van de mediaboxen Next en Next mini. In totaal verdwijnen er elf zenders. Er is ook goed nieuws: een bekende Italiaanse televisiezender keert juist terug.

De eerste veranderingen gaan in op 15 december 2026. Op die datum haalt Ziggo de Italiaanse zender Mediaset Italia van kanaal 74. Daarvoor in de plaats komt RAI Uno, de hoofdzender van de Italiaanse publieke omroep. Tegelijkertijd verdwijnen de apps TV Italiana en TV Française. Daarmee verliezen sommige klanten toegang tot elf buitenlandse zenders.

Via TV Italiana konden kijkers onder meer Rai 2, Rai 3, Rai Storia, Rai News 24 en TGCom24 bekijken. Met TV Française kon je kijken naar France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, TV5Monde en France 24. Niet alle zenders verdwijnen overigens helemaal. TV5Monde blijft beschikbaar op kanaal 71 en France 24 heeft een eigen app. Per saldo gaat het om elf zenders die uit het Ziggo-abonnement verdwijnen.

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In januari verdwijnen nog meer zenders

De veranderingen houden niet op in december. Vanaf 1 januari 2027 verdwijnen er nog eens drie zenders uit het Ziggo-abonnement. Het gaat om NPO 2 Extra (nu in het pakket TV Zenders Plus), TVE en Sat.1 (nu beide in het pakket TV Standard).

NPO 2 Extra stopt landelijk per 31 december 2026. Het verdwijnen van deze zender is dus geen beslissing van Ziggo, maar het gevolg van een besluit van de NPO dat door de minister is goedgekeurd. De Spaanse publieke zender TVE en de Duitse commerciële zender Sat.1 worden ook niet langer door Ziggo doorgegeven. Per saldo verdwijnen daarmee veertien zenders uit het totale aanbod van Ziggo.

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Geen lagere prijs

Tegenover het kleinere zenderaanbod staat voorlopig geen prijsverlaging. Klanten betalen hetzelfde bedrag, terwijl ze minder televisiezenders krijgen. RAI Uno keert vanaf 15 december dus wel terug in het zenderaanbod van Ziggo. De zender neemt de plek in van Mediaset Italia op kanaal 74. Wil je niets missen van de ontwikkelingen bij Ziggo? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!