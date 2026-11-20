WhatsApp heeft weer een nieuwe update gekregen. Wij vertellen wat je wat er precies nieuw is in de populaire chat-app!

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Vrijwel iedereen zit wel in een WhatsApp-groep. En laat nou net die functie een update hebben gekregen. Met de nieuwste update van WhatsApp wordt het nu mogelijk om veel meer mensen aan een groepsgesprek toe te voegen. Waar je voorheen maximaal 1024 personen in een groep kon hebben, verhoogt WhatsApp dat aantal nu naar 1500 deelnemers.

Het is niet de eerste keer dat WhatsApp het maximale aantal deelnemers verhoogt. In 2016 ging het aantal van 100 naar 256 personen. In 2022 werd die limiet eerst verhoogd naar 512 en later naar 1024 deelnemers. Daar komen nu dus nog eens 476 plekken bij.

Voor je groepsgesprek met vrienden of familie zal dat waarschijnlijk weinig verschil maken. Voor grote verenigingen, organisaties en andere groepen is de verandering juist wel handig. Zij kunnen voortaan nog meer mensen bereiken via één groepsgesprek.

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Nog meer nieuwe functies voor WhatsApp

WhatsApp heeft de afgelopen tijd vaker aan de groepsgesprekken zitten sleutelen. Zo kondigde de berichtendienst vorige maand ook al nieuwe functies aan. Toen werd het bijvoorbeeld mogelijk om berichten voor onbepaalde tijd vast te zetten in een gesprek. Je hoefde dan je niet eindeloos terug te scrollen om een belangrijk bericht te vinden.

Daarnaast heeft WhatsApp het delen van statusupdates binnen groepen geïntroduceerd en kun je gesprekken filteren op vermeldingen en reacties op je berichten. Ook is het mogelijk om recente berichten uit een groepsgesprek te delen met nieuwe deelnemers. Zo weten zij meteen wat er eerder besproken is.

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De nieuwe functie wordt momenteel uitgerold naar zowel iPhones als Android-telefoons. Het kan nog wel even duren voordat je zelf meer deelnemers aan een groepsgesprek kunt toevoegen. Zorg er in ieder geval voor dat je de nieuwste versie van WhatsApp op je iPhone hebt staan.

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