watchOS 26.2.1 is uit – met deze belangrijke Apple Watch-functie

Apple heeft watchOS 26.2.1 uitgebracht, een nieuwe software-update voor de Apple Watch – dit is wat deze update allemaal te bieden heeft.

watchOS 26.2.1 is uit

De update naar watchOS 26.2.1 brengt naast bugfixes natuurlijk ook weer een nieuwe functie naar je Apple Watch. We stellen de belangrijkste Apple Watch-functie van deze update aan je voor.

Apple heeft op maandag 26 januari de langverwachte AirTag 2 gelanceerd. Deze nieuwe AirTag is uitgerust met de tweede generatie Ultra Wideband-chip voor een betere lokalisering dan het eerste model. De timing van de watchOS 26.2.1 release is dan ook geen toeval, want de nieuwste software-update voor Apple Watch biedt een nieuwe functie die perfect is voor de nieuwste AirTag.

Nauwkeurig zoeken voor AirTags is nu namelijk voor het eerst beschikbaar op de Apple Watch. De functie wordt ondersteund op de Apple Watch Series 9 of nieuwer, evenals de Apple Watch Ultra 2 of nieuwer. Jammer genoeg ondersteunen geen enkel Apple Watch SE-model Nauwkeurig zoeken voor AirTags.

Niet langer alleen op de iPhone

Nauwkeurig zoeken is een van de beste functies van de AirTag, maar was tot nog toe alleen maar beschikbaar op de iPhone. Met Nauwkeurig zoeken voor AirTags in watchOS 26.2.1 gebruikt je Apple Watch haptische, visuele en audiofeedback om je met nauwkeurige aanwijzingen naar je verloren AirTag te leiden.

Als jouw Apple Watch-model niet compatibel is met Nauwkeurig zoeken voor AirTags, kun je de Watch nog steeds gebruiken om je AirTag te vinden. Maar de app Zoek objecten in watchOS toont dan alleen een kaart en biedt maar een paar andere functies, zoals het afspelen van een geluid op je AirTag. Je krijgt dus niet de nauwkeurigheid die Nauwkeurig zoeken voor AirTags biedt.

Naast het toevoegen van Nauwkeurig zoeken voor AirTags bevat watchOS 26.2.1 ook nog belangrijke prestatieverbeteringen. Het is dus sowieso aan te raden om de update te installeren. Open daarvoor de Watch-app op je iPhone, ga naar ‘Mijn Watch’ -> ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’. Wil je niets missen van toekomstige software-updates, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!