Apple brengt AirTag 2 uit: groter bereik, luider en een lagere prijs

De AirTag die in 2021 verscheen, wordt eindelijk opgevolgd door de nieuwe AirTag 2 die Apple nu heeft uitgebracht. Dit moet je weten.
Nieuwe versie van de AirTag
Vier jaar lang heeft Apple praktisch niets veranderd aan de eerste generatie van de AirTag. Dat is nu verleden tijd, want Apple heeft de AirTag 2 uitgebracht, die onder meer een nieuwe processor heeft en een veel groter bereik voor ‘Nauwkeurig zoeken‘. Maar dat is niet de belangrijkste verbetering.
De belangrijkste vernieuwing zien we terug bij de privacy van de AirTag 2. De AirTag wordt namelijk niet alleen gebruikt voor het opsporen van spullen zoals sleutels of portemonnee, maar ook misbruikt om stiekem personen te volgen. Daarom heeft Apple bij de AirTag 2 een verandering doorgevoerd.
Betere luidsprekers
De speakers van de AirTag 2 zijn namelijk een stuk beter dan die van de eerste versie. De luidsprekers zijn een belangrijk onderdeel om het apparaatje op te sporen, zeker als een vreemde AirTag met je meebeweegt. Je krijgt in dat geval een melding op je iPhone, vervolgens wordt er een geluid op de AirTag afgespeeld. Zo vind je de AirTag gemakkelijk terug tussen je spullen, ook wanneer die niet van jou is.
De nieuwe speakers spelen geluid 50 procent harder af en zijn daardoor ook twee keer zo ver te horen. Een belangrijker verbetering als je deze functie regelmatig gebruikt.
Groter bereik
De AirTag 2 is voorzien van de Apple Ultra Wideband-chip, waardoor die beter vindbaar is. Met Nauwkeurig Zoeken kun je zoekgeraakte objecten opsporen die tot 50 procent verder weg zijn dan met de vorige generatie. Dankzij de vernieuwde Bluetooth-chip is ook het zoekbereik een stuk groter geworden. Nauwkeurig Zoeken kan nu ook vanaf de Apple Watch Series 9 of nieuwer en Apple Watch Ultra 2 of nieuwer.
AirTag 2 kopen
De nieuwe versie van de AirTag is verkrijgbaar voor een bedrag van 35 euro, wat goedkoper is dan de eerste versie (39 euro). Ook een 4-pack is met 119 euro een tientje goedkoper geworden.
