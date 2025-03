Goedkopere Apple Vision verschijnt in 2026 (met deze functies)

De Apple Vision Pro was de eerste stap van Apple in de wereld van AR/VR-headsets en de tweede stap komt in de vorm van een goedkopere versie.

Goedkopere Apple Vision komt in 2026

Er is al langer sprake van dat Apple een goedkopere Vision op de markt gaat brengen. Op welke termijn, daar zijn tot nog toe niet alle geruchten het over eens. We hebben verschillende berichten gezien die suggereerden dat de niet-Pro Apple Vision headset in 2025, 2026 en 2027 op de markt zou komen. Het allernieuwste gerucht zegt dat Apple inmiddels bezig is met het opvoeren van de ontwikkeling ervan.

Uiteenlopende meningen

Afgelopen oktober meldde Mark Gurman van Bloomberg nog dat het werk aan de goedkopere Apple Vision op schema lag en vanaf 2025 gelanceerd zou worden. Die uitspraak is natuurlijk niet erg specifiek. Elk jaar vanaf 2025 zou technisch gezien in aanmerking kunnen komen.

Ming-Chi Kuo liet kort daarna weten het hier niet mee eens te zijn. Hij suggereerde dat Apple prioriteit gaf aan een bijgewerkte versie van de Vision Pro en dat een goedkopere versie was uitgesteld tot 2027. Inmiddels is Gurman het oneens met zowel Kuo als zichzelf. Hij zegt dat er geen bijgewerkte Vision Pro in de maak is, maar dat er in 2026 een goedkopere versie komt.

Dit verwachten we ervan

Apple moet voorzichtig te werk gaan bij de lancering van een goedkoper model. Aan de ene kant moet de prijs absoluut omlaag naar een meer realistisch niveau. Aan de andere kant moet de headset voldoende redenen hebben om te verkiezen boven een van de concurrerende producten, zoals Meta’s Quest headsets.

EyeSight verdwijnt

EyeSight was een van de belangrijkste functies van Vision Pro. Volgens Apple heeft het praktische voordelen dat mensen weten wanneer een gebruiker hen ziet, maar ook psychologische voordelen door het isolement de headset te verminderen.

Het is echter een dure functie, waarvoor een extra beeldscherm nodig is. En het lijkt erop dat maar weinig mensen vinden dat het veel waarde toevoegt. Genoeg redenen om aan te nemen dat deze functie op een goedkopere Apple Vision ontbreekt.

Resolutie wordt lager

Een groot voordeel van de Vision Pro ten opzichte van goedkopere concurrenten is de kwaliteit van de schermen. Dat komt door een OLED-techniek die bekend staat als OLEDoS (OLED op silicium). Bovendien heeft de Vision Pro schermen met een extreem hoge resolutie van 3660 × 3200 pixels per oog.

Deze schermen produceren ongelooflijk levensechte beelden, alleen is de productie ervan ook behoorlijk prijzig. Apple zal vrijwel zeker vasthouden aan de OLEDoS-techniek, maar eveneens vrijwel zeker de resolutie verlagen om de schermen van een goedkopere Apple Vision betaalbaarder te maken.

Minder aluminium en meer plastic

De Vision Pro bevat veel aluminium, wat bijdraagt aan het premium productgevoel. Tegelijkertijd is het duurder om te produceren. Bovendien is zelfs een relatief licht metaal als aluminium aanzienlijk zwaarder dan plastic, waardoor langer dragen minder comfortabel is.

Vanwege deze twee redenen mogen we verwachten dat een goedkopere Apple Vision voor het grootste deel uit kunststof bestaat.

Een prijs onder de 2000 euro

Er is al vaak gesuggereerd dat Apple een prijs van rond de 1500 euro moet vragen om er een enigszins populair product van te maken. Volgens anderen zou het zelfs maximaal 1000 euro moeten zijn. Dat laatste achten we niet realistisch. We gaan daarom vooralsnog uit van een prijs tussen de 1500 en 2000 euro.