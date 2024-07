Apple Vision Pro is nu te koop in Europa (in deze landen)

De Apple Vision Pro is eindelijk te koop in Europa! Wil je de headset binnenkort testen? In deze landen kun je de Vision Pro uitproberen vanaf deze maand.

Apple Vision Pro naar Europa

Je kunt de Apple Vision Pro vanaf vandaag bestellen in Europa. De headset is al sinds februari verkrijgbaar in de Verenigde Staten, maar verscheen nog niet in het buitenland. Daar is verandering in gekomen, want in vijf andere landen kun je de Vision Pro nu alvast bestellen. De bril is vanaf 12 juli namelijk beschikbaar in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Dat is de datum waarop de Vision Pro in de winkels verschijnt, maar het is nu al mogelijk om de headset te bestellen. Gebruikers krijgen de bril dan op 12 juli thuis geleverd, of kunnen het toestel die dag in de Apple Store ophalen. Het is overigens aan te raden om met de Vision Pro wel naar de winkels te gaan, want daar kunnen medewerkers helpen om de bril helemaal correct af te stellen. Zo is het ook mogelijk om een testsessie in te plannen bij Apple Stores waar ze de Vision Pro verkopen.

Dit zijn de Europese prijzen

De Apple Vision Pro is enorm uitgebreid, met maar liefst 12 camera’s, twee 4K micro-led-schermen en de M2-chip. Dat de bril voorzien is van geavanceerde technologie zien we helaas ook terug in de prijs, want de Vision Pro kost 3499 dollar in de Verenigde Staten. Nu de Apple Vision Pro ook in Europa uitgebracht is, hebben we een beter idee welke prijs de headset krijgt in Nederland.

In Duitsland en Frankrijk betaal je 3999 euro voor de bril. Het is de verwachting dat de Apple Vision Pro in de meeste delen van Europa dezelfde prijs heeft, dus dat betekent dat de headset in Nederland dezelfde startprijs krijgt. In Australië kost de Vision Pro 5999 Australische dollar, in Canada 4999 Canadese dollar en in het Verenigd Koninkrijk 3499 pond. Dat is de startprijs van de headset, voor speciale lenzen op sterkte ben je nog meer geld kwijt.

Demosessie voor de Apple Vision Pro

Woon je in de buurt van Duitsland? Dan kun je binnenkort een demosessie inplannen om de Apple Vision Pro alvast te testen. Deze sessies duren ongeveer een halfuur, waarbij een medewerker je laat zien hoe de headset precies werkt. Zo kun je de Apple Vision Pro ook uitproberen als je geen 3999 euro wilt betalen voor de bril. In Europa kun je de Apple Vision Pro vanaf 12 juli testen in Franse en Duitse Apple Stores.

Het is nu al mogelijk om een afspraak in te plannen bij een Apple Store in Duitsland. Wanneer de Apple Vision Pro naar Nederland komt is nog onduidelijk, mogelijk gebeurt dat pas in 2025. Apple brengt de Vision Pro vermoedelijk eerst naar grote landen als Japan en China, Nederland volgt later. Wil je nu alvast meer weten over Apple’s eerste headset? Lees dan hier meer over de Apple Vision Pro!