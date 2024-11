Temu schendt privacyregels iPhone (en leest stiekem je berichten)

Heb jij de Temu-app op je iPhone geïnstalleerd? Dan kun je die beter verwijderen, want Temu schendt meerdere privacyregels. Dit moet je weten.

Temu schendt privacyregels

Bestel jij wel eens wat bij Temu? In dat geval kun je volgens experts beter een privévenster in Safari gebruiken, want de applicatie van Temu voldoet niet aan de Europese privacyregels. Radar heeft onderzoek gedaan naar de app van Temu (onder andere voor de iPhone) en kwam tot de conclusie dat er extreem veel inbreuk op je privacy wordt gemaakt. Zo verzamelt de applicatie veel meer informatie dan gebruikelijk is.

Het is normaal dat apps data van je iPhone verzamelen, delen en verwerken. Deze gegevens worden gebruikt voor advertenties of andere doeleinden. Nu blijkt dat de app van Temu wel erg veel informatie van je iPhone verzamelt. Volgens Radar heeft Temu niet alleen toegang tot de camera, contacten en het wifinetwerk van je iPhone, maar wil het bedrijf ook de rechten om het toestel te ontgrendelen. En dat is nog lang niet alles volgens Radar.

Berichten lezen en screenshots maken

Wanneer je een applicatie installeert op je iPhone ga je akkoord met de rechten die deze app van je vraagt. In het geval van Temu zijn dat rechten die toegang geven tot belangrijke gegevens van je iPhone. Radar heeft ontdekt dat Temu de rechten heeft om je telefoon in de nacht te ontgrendelen, zonder dat je erbij bent. Ook heeft de applicatie het recht om audio op te nemen. Dit is niet gebruikelijk bij apps van webshops.

Volgens Radar gaat Temu nog verder, want het bedrijf installeert samen met de app ook andere software op je iPhone. Met deze software kan Temu je berichten lezen én screenshots maken. Inmiddels heeft Temu gereageerd op de beweringen van Radar en het bedrijf heeft aangegeven geen screenshots te maken. Daarnaast deelt Temu de verzamelde data naar eigen zeggen niet. Dat betekent dus dat Temu inderdaad toegang heeft tot de belangrijke gegevens op je iPhone, inclusief je berichten.

Verwijder Temu van je iPhone

Als je Temu toch op je iPhone laat staan kun je de rechten van de app beperken bij de instellingen van de telefoon. Ga daar naar de Temu-app en zet de schakelaars onder ‘Geef Temu toegang tot’ uit. Zo voorkom je (gedeeltelijk) dat Temu teveel informatie van je verzamelt. Wil je er zeker van zijn dat je privacy niet geschonden wordt door Temu? In dat geval raden we aan om de applicatie van Temu te verwijderen van je iPhone (of iPad).

Als je tóch aankopen wilt doen bij de webwinkel kun je het beste een incognitovenster openen in Safari of een andere browser. Daar hoef je niet akkoord te gaan met de voorwaarden van de app en beperk je de rechten van Temu op je toestel. Pas wel op, want zorg ervoor dat je bij het bestellen niet inlogt bij bijvoorbeeld Instagram of Facebook. Doe je dit wel? Dan krijgt Temu toegang tot je account op deze sociale media. Het is de verwachting dat er in de toekomst meer Europese regels komen, die moeten voorkomen dat webwinkels als Temu je privacy schenden. Voorlopig is dat niet het geval, dus let goed op als je bestelt bij bijvoorbeeld Temu.