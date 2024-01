Siri krijgt in 2024 een gigantische update – dit verandert er

Siri krijgt volgens geruchten een enorme update in 2024, dat vooral te maken heeft met kunstmatige intelligentie. Dit gaat er veranderen!

Apple komt dit jaar met iOS 18 en het lijkt erop dat dit de grootste update voor je iPhone wordt in jaren. Door de opkomst van kunstmatige intelligentie in 2023 heeft Apple een flinke inhaalslag te maken op het gebied van AI. Dat gaan we naar verluidt terugzien in iOS 18, want Apple gaat AI dan op grote schaal gebruiken. Hierdoor krijgt ook Siri een grote update in 2024.

Dat werd ook wel tijd, want Siri wordt tegenwoordig niet meer als intelligent gezien. Door alle huidige ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie is Siri inmiddels sterk verouderd. Daar komt in 2024 dus verandering in, want dan krijgt Siri eindelijk weer een gigantische update. Wij vertellen je wat we al weten over de vernieuwde versie van Apple’s spraakassistent.

Nieuwe functies voor Siri

Een grote verandering in iOS 18 is dat Siri een gesprek kan voeren op een veel natuurlijkere manier. Nu gaat het nog met de typische robotstem, maar dat wordt na de update veel vloeiender. Dat is niet de belangrijkste update die Siri krijgt in 2024, want de spraakassistent wordt met iOS 18 veel beter geïntegreerd met de Opdrachten-app van Apple. Hierdoor kunnen er veel meer acties worden uitgevoerd.

De Opdrachten-app is bedoeld om automatiseringen en andere acties uit te voeren op je iPhone, iPad of Mac. In 2024 gaat Siri na de update samenwerken met Opdrachten, waardoor de spraakassistent meerdere taken achter elkaar uit kan voeren. Siri zou in iOS 18 bijvoorbeeld vijf foto’s kunnen maken, die om kunnen zetten in een GIF en die GIF vervolgens naar een vriend kunnen sturen, in één enkele actie.

Dit is wanneer iOS 18 verschijnt

In de toekomst kun je dus enorm veel tijd besparen, door Siri meerdere taken uit te laten voeren. Volgens geruchten wil Apple daarnaast taalmodellen gebruiken om Siri slimmer te maken. Bovendien investeert Apple momenteel flink in Ajax GPT, een geavanceerd AI-taalmodel dat krachtiger is dan ChatGPT. Vooral Ajax GPT zou Siri in 2024 de grote update kunnen geven die de assistent al jaren hard nodig heeft.

We moeten helaas nog wel even wachten op de vernieuwde versie van Siri, want iOS 18 verschijnt pas in september. Gelukkig betekent dat niet dat er geen nieuwe functies naar je iPhone komen, want Apple werkt achter de schermen al hard aan iOS 17.3. Ben je benieuwd wat we al weten over de volgende update voor je iPhone weten? Lees dan hier alles over iOS 17.3 bèta 2!

