HomeView krijgt volgend jaar al opvolger: komt die wél naar Nederland?

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
3 november 2026, 18:19
2 min leestijd
HomeView krijgt volgend jaar al opvolger: komt die wél naar Nederland?

De HomeView is nog maar net verschenen, maar Apple werkt achter de schermen alweer aan een nieuwe versie. Komt die versie wél naar Nederland?

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Nieuwe HomeView draait met je mee

Apple heeft onlangs de HomeView uitgebracht, een slim scherm voor in huis. Het apparaat kost 299 dollar en liet behoorlijk lang op zich wachten. Dat kwam vooral omdat Apple moeite had om de vernieuwde, slimmere versie van Siri af te krijgen.

homeview

Hoewel de HomeView voorlopig nog niet in Nederland te koop is, kijkt Apple alweer vooruit. Volgens Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg werkt het bedrijf aan een uitgebreidere versie van de HomeView. Die moet dan in 2027 of 2028 op de markt komen.

De nieuwe HomeView gaat een interessante upgrade krijgen. Volgens geruchten krijgt hij waarschijnlijk een robotarm waarmee het scherm kan ronddraaien. Daarmee wordt het mogelijk voor de HomeView om het scherm naar je toe draaien wanneer je een stemopdracht geeft.

apple homeview

Groter scherm en… een stuk duurder

Ook het scherm zelf krijgt een flinke upgrade. Waar de huidige HomeView een scherm van 7 inch heeft, zou de nieuwe versie een scherm van ongeveer 9 inch krijgen. Apple gebruikt intern voor deze versie van de HomeView de codenaam J595. Mogelijk gaat Apple het verkopen als de HomeView Pro, al is die naam nog niet bevestigd.

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Apple brengt HomeView níét uit in de EU (net als deze andere producten)

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De nieuwe HomeView vervangt het huidige model overigens niet. Het wordt een luxere uitvoering die naast de gewone HomeView verkrijgbaar blijft. Daardoor ligt een hogere prijs dan 299 dollar ook voor de hand.

homeview

Komt de nieuwe HomeView naar Nederland?

Maar kun je deze nieuwe HomeView straks wél in Nederland kopen? Daarover is helaas nog niets bekend. Maar wij verwachten dat beide versies van de HomeView uiteindelijk wel deze kant op gaan komen.

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