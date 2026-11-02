iOS 27.3 release: op deze datum komen meer functies naar je iPhone

Apple werkt aan de volgende update voor je iPhone! Op deze datum wordt de release van iOS 27.3 verwacht.

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iOS 27.3

De volgende update voor de iPhone is weer in ontwikkeling! Apple heeft eind oktober nog iOS 27.2 uitgebracht, maar de testfase van de volgende softwareversie staat alweer op de planning. Apple brengt binnenkort de eerste testversie van iOS 27.3 uit, dat de volgende update voor je iPhone wordt. De update verschijnt eerder dan verwacht, omdat Apple iOS 27.1 heeft overgeslagen voor de meeste iPhones.

Apple heeft de definitieve release van iOS 27.3 nog niet aangekondigd, maar houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van updates. Het is de verwachting dat iOS 27.3 rond dezelfde periode verschijnt als iOS 26.2, iOS 18.2 en eerdere updates. Dat komt door het overslaan van iOS 27.1 Apple loopt nu voor op de planning in vergelijking met voorgaande jaren. Op deze datum verschenen soortgelijke updates eerder:

iOS 26.2: vrijdag 12 december

iOS 18.2: woensdag 11 december

iOS 17.2: maandag 11 december

Release van iOS 27.3

Als we kijken naar voorgaande jaren is het de verwachting dat iOS 27.3 halverwege december beschikbaar komt voor alle gebruikers. Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit op maandag of dinsdag. Dat betekent dat de release van iOS 27.3 waarschijnlijk op maandag 14 december of dinsdag 15 december 2026 valt. Die dag komt iOS 27.3 vermoedelijk naar je iPhone en kun je aan de slag met alle nieuwe functies.

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Het is nog niet bekend welke nieuwe functies naar je iPhone komen met iOS 27.3. Het gaat waarschijnlijk om een relatief kleine update, waarin Apple vooral probleemoplossingen doorvoert. Wel duidelijk is dat Siri AI in meer talen beschikbaar komt, maar daar merken we in Nederland en België vooralsnog weinig van. De verbeterde versie van de spraakassistent komt voorlopig nog niet beschikbaar in de Europese Unie.

Meer over iOS 27.3

Verder krijgt de Gezondheid-app in iOS 27.3 mogelijk een nieuw ontwerp. Apple heeft het vernieuwde design al een keer toegevoegd aan de testversie van iOS 27.2, maar besloot de nieuwe interface toch uit te stellen. De kans is daarom groot dat de Gezondheid-app in iOS 27.3 wél op de schop gaat. Bij de vernieuwde app introduceert Apple een andere indeling met drie verschillende tabbladen. Bekijk hier hoe dat eruitziet:

Welke nieuwe functies nog meer naar iOS 27.3 weten we waarschijnlijk later deze week, als Apple de eerste testversie van de update uitbrengt. De testversie is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat die alvast aan de slag kunnen met de eerste functies. Het is de verwachting dat iOS 27.3 bèta 1 vanavond of morgen verschijnt. Wil je geen enkele nieuwe functie voor de iPhone missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!