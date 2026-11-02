Waarom deze nieuwe Mac-functie héél lang ondenkbaar was

Apple heeft jarenlang de Mac een bepaalde functie níét gegeven. Maar het bedrijf is nu toch overstag gegaan. Maar waarom dan?

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Apple wilde jarenlang geen touchscreen op de Mac

Apple hield jarenlang vast aan één duidelijke regel. En die is dat je een Mac met een toetsenbord en trackpad gebruikt. En niet met je vingers op het scherm veegt. Steve Jobs was ook geen fan van het MacBook met een touchscreen. En andere belangrijke mensen binnen Apple zagen ook weinig in een Mac met touchscreen.

Maar inmiddels is Apple van gedachten veranderd. De nieuwe MacBook Pro van 14 en 16 inch heeft namelijk wél een aanraakscherm. In een interview met WIRED legt Apple-topman John Ternus uit waarom het bedrijf nu toch overstag is gegaan.

Volgens Ternus blijft het toetsenbord met trackpad de belangrijkste manier om een Mac te bedienen. Toch zijn er momenten waarop het juist handig is om even het scherm aan te raken.

Waarom heeft Apple zo lang gewacht met een touchscreen?

De belangrijkste reden is verrassend simpel, want Apple wilde geen concessies doen. Een touchscreen mocht de MacBook bijvoorbeeld niet dikker of zwaarder maken. Ook moest het scherm prettig blijven werken.

Dat bleek technisch nog een flinke uitdaging. Apple moest onder andere de koeling aanpassen, zodat het scherm niet te warm aanvoelt. Ook het scharnier is verbeterd, zodat het scherm minder wiebelt wanneer je erop tikt.

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Volgens hardwaretopman Johny Srouji zijn de technische mogelijkheden de afgelopen tien jaar flink verbeterd. Dankzij nieuwe chips, betere schermen en aangepaste software voldoet een touchscreen-Mac eindelijk aan de eisen van Apple.

Nieuwe generatie Apple-gebruikers wil een touchscreen

Er speelt nog iets mee. Volgens Apple-marketingbaas Greg Joswiak zijn steeds meer mensen gewend om alles met hun vingers te bedienen. Denk maar aan de iPhone en iPad.

Vooral jonge gebruikers verwachten daarom dat ze ook het scherm van hun MacBook kunnen aanraken. Daarnaast vroegen professionele gebruikers al langer om deze mogelijkheid.

Toch verandert de MacBook hierdoor niet ineens in een iPad. Het touchscreen is vooral een handige extra functie. Het toetsenbord en trackpad blijven gewoon bestaan.

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