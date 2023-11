Apple pauzeert de ontwikkeling van iOS 18 – dit is er aan de hand

Apple stopt naar verluidt tijdelijk met ontwikkeling van nieuwe functies voor iOS 18 en andere besturingssystemen. Wat is er aan de hand bij Apple?

Apple zet iOS 18 tijdelijk stop

Apple heeft een opvallende keuze gemaakt, het bedrijf heeft de ontwikkeling van iOS 18 naar verluidt tijdelijk stopgezet. En dat is niet de enige software-versie die is gepauzeerd, ook macOS 15, watchOS 11 én visionOS liggen tijdelijk stil. Deze updates verschijnen volgend jaar pas en er wordt op dit moment dus niet meer gewerkt aan nieuwe functies voor de software.

Na de release van een nieuw besturingssysteem is het gebruikelijk dat een groep ontwikkelaars zich meteen richt op de volgende grote update. De ontwikkeling van iOS 18 was daarom al begonnen, maar die ligt nu tijdelijk stil. Als reden voor deze onderbreking noemt Apple de problemen in iOS 17 en watchOS 10. Volgens het bedrijf moeten de fouten in deze systemen eerst worden opgelost.

Problemen met iOS en watchOS

Apple pauzeert dus de ontwikkeling van iOS 18, want de release van iOS 17.1 en watchOS 10.1 ging gepaard met een aantal vervelende problemen. Zo werkte Apple Pay met iOS 17 niet meer naar behoren en klagen gebruikers over een slechtere internetverbinding. Bij watchOS 10.1 zorgde een bug voor batterijproblemen, de accu van de Apple Watch ging namelijk véél te snel leeg. Zo ging de batterij van de Apple Watch Series 9 in sommige gevallen maar drie uur mee.

De meeste bugs zijn inmiddels opgelost met tussentijdse updates, want Apple heeft gisteren iOS 17.1.1 en watchOS 10.1.1 uitgebracht. Ook voor de iPad, Mac en de HomePod verschenen probleemoplossende updates. Het is dus duidelijk dat vrijwel alle besturingssystemen van Apple te maken hadden met vervelende bugs, die het bedrijf nu zo snel mogelijk probeert op te lossen. Daarom richten alle ontwikkelaars zich daar nu op, in plaats van iOS 18 en andere toekomstige updates.

Pauze duurt ongeveer één week

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman ligt de ontwikkeling van iOS 18 ongeveer één week stil. Dat geldt ook voor iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 en visionOS. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze pauze op de uiteindelijke releasedatum zullen zijn. De kans is klein dat de release vertraging oploopt, omdat het om een pauze van slechts een week gaat.

Gurman beschrijft deze eenweekse pauze in ieder geval als een zeldzame zet. Het is mogelijk dat hierdoor een aantal nieuwe functies niet direct bij de release van iOS 18 beschikbaar zullen zijn. Dat komt vaker voor, zo is op dit moment de Dagboek-app nog niet te installeren met iOS 17. We hebben wel al een idee welke iPhones straks kunnen updaten naar iOS 18. Bekijk hier of jij volgend jaar de update kunt installeren!

