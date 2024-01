iOS 17.3 bèta 2 is uit – maar er is een groot probleem

Apple heeft iOS 17.3 bèta 2 vrijgegeven voor ontwikkelaars, maar je kunt deze waarschijnlijk beter nog niet op je iPhone installeren. Dit is waarom.

iOS 17.3 bèta 2 is uit

Na de release van iOS 17.2 begon Apple direct met het testen van iOS 17.3 in bèta. De nieuwe bèta introduceert naar verwachting onder meer weer gezamenlijke afspeellijsten in Apple Music (die waren verwijderd in een late bèta van iOS 17.2) en voegt mogelijk AirPlay in ondersteunende hotels toe.

Maar interessanter is de functie Stolen Device Protection (‘Bescherming voor gestolen apparaat’). Als deze functie is ingeschakeld, wordt het moeilijker om bepaalde acties uit te voeren, zoals het wijzigen van je Apple ID-wachtwoord. Met alleen je iPhone-wachtwoord kan een dief het Apple ID-wachtwoord wijzigen en je iPhone wissen, maar Stolen Device Protection voegt Face ID of Touch ID toe als je niet op een vertrouwde locatie bent.

Dit is het probleem

Helaas blijkt de update bij veel mensen de iPhone te laten crashen tijdens het installatieproces van iOS 17.3 bèta 2. Dit crashen lijkt met name mensen te treffen die de functie ‘Tik op achterkant‘ hebben ingeschakeld op hun iPhone. Er zijn ook meldingen van iPhones die in een eindeloze reboot-loop terechtkomen. Apple heeft de update inmiddels weer ingetrokken.

Dit is de oplossing

Mocht je bovenstaand probleem in de tussentijd zelf hebben ervaren, dan hebben we gelukkig een oplossing voor je. Deze is afkomstig van Mastodon-gebruiker Guilherme Rambo.

Download de iOS 17.3 bèta 1 IPSW op je Mac;

Sluit je iPhone aan op je Mac;

Druk op Volume omhoog, Volume omlaag, en houd dan de zijknop ingedrukt tot de recovery-modus verschijnt;

Gebruik iMazing (of Finder als het niet anders kan) om de IPSW te herstellen.

Je kunt het beste de app iMazing gebruiken, omdat je hiermee kunt herstellen zonder je iPhone eerst te wissen. Als je Finder gebruikt, worden de gegevens van je iPhone automatisch gewist.

Apple zal ongetwijfeld snel met een nieuwe versie van iOS 17.3 bèta 2 komen. Zo gauw dat het geval is, lees je dat uiteraard op iPhoned! Wil je zeker weten dat je niets mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!