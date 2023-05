Populairste wachtwoorden van 2022: deze moet je zeker níét gebruiken

De lijst met de populairste wachtwoorden van 2022 is bekend! Deze wachtwoorden zijn vorig jaar het meestgebruikt (én zo makkelijk zijn ze te raden).

Meestgebruikte wachtwoorden van 2022

Ieder jaar wordt een overzicht gemaakt met de populairste wachtwoorden van dat jaar. Nu zijn ook de tweehonderd meestgebruikte wachtwoorden van 2022 bekend. Voor het overzicht hebben onderzoekers gegevens van dertig verschillende landen gebruikt, waaronder data uit de Verenigde Staten en België.

In het onderzoek is bovendien te zien hoe lang (of juist kort) het duurt om een bepaald wachtwoord te raden. Opvallend is dat veel mensen kiezen voor enorm simpele wachtwoorden, waardoor je gegevens natuurlijk niet goed beveiligd zijn. Ben je benieuwd naar de meestgebruikte wachtwoorden in 2022? iPhoned zet de top tien van de wereld én van België voor je onder elkaar.

Dit zijn wereldwijd de populairste wachtwoorden

Vorig jaar was ‘password’ het meestgebruikte wachtwoord in de wereld. Dit wachtwoord is volgens de onderzoekers in minder dan één seconde te raden. Opvallend is overigens dat van de tien wereldwijd meestgebruikte wachtwoorden er maar liefst acht in minder dan één seconde te raden zijn. Dit is de volledige top tien van populairste wachtwoorden in 2022 over de hele wereld:

Meestgebruikte wachtwoorden in 2022 (wereldwijd) Tijd om wachtwoord te raden 1 password < 1 seconde 2 123456 < 1 seconde 3 123456789 < 1 seconde 4 guest 10 seconden 5 qwerty < 1 seconde 6 12345678 < 1 seconde 7 111111 < 1 seconde 8 12345 < 1 seconde 9 col123456 11 seconden 10 123123 < 1 seconde

Wereldwijd kiezen mensen dus nog steeds voor enorm makkelijke wachtwoorden. Bij zowel mannen als vrouwen is ‘password’ het populairste wachtwoord. Woorden die alleen uit cijfers bestaan zijn makkelijker te raden dan combinaties met cijfers én letters of met enkel letters. ‘Guest’ is daarom een simpel wachtwoord, maar toch net iets moeilijker te kraken.

Deze combinaties zijn het meestgebruikt in België

Er zijn in totaal dus tweehonderd landen meegenomen in het onderzoek. Van Nederland is helaas geen data verzameld, maar België is wél meegenomen in de lijst. Hierdoor kunnen we zien welke wachtwoorden daar het populairst waren in 2022. Dit zijn de tien meestgebruikte wachtwoorden in België van afgelopen jaar:

Meestgebruikte wachtwoorden in 2022 (België) Tijd om wachtwoord te raden 1 123456 < 1 seconde 2 akubisa2020 5 dagen 3 letmein123 2 seconden 4 303030 < 1 seconde 5 ilove12345@ 26 minuten 6 password < 1 seconde 7 Garba3060 1 dag 8 azerty < 1 seconde 9 sonia < 1 seconde 10 123456789 < 1 seconde

Apple maakt zelf sterke wachtwoorden voor je

Door een zwak wachtwoord in te stellen lopen jouw digitale gegevens veel sneller gevaar. Gelukkig helpt Apple je met het samenstellen van een sterk wachtwoord. In iOS 12 introduceerde Apple namelijk verschillende manieren waarop je wachtwoorden beter beheert, makkelijker invult en nooit meer zelf hoeft te bedenken. Check vooral even hoe dat werkt, dan heb je altijd een sterk password!

