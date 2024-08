Pixel 9 Pro: wat je als Apple-fan moet weten over het Google-event

Google heeft tijdens het evenement ‘Made by Google’ de Pixel 9 Pro gepresenteerd. Dit moet je als Apple-fan weten over het Google-event.

Google Pixel 9 Pro

De Pixel 9-serie die Google heeft gepresenteerd bestaat uit vier toestellen: de Pixel 9, de Pixel 9 Pro, de Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Al deze toestellen zijn voorzien van de Tensor G4-chip, waardoor ze allemaal de AI van Google (Gemini) ondersteunen. Dankzij deze nieuwe chip kan de AI niet alleen overweg met tekst, maar ook met audio, video en afbeeldingen.

Wat je volgens ons als Apple-fan moet weten over de presentatie is wat vlaggenschip Pixel 9 Pro te bieden heeft ten opzichte van de iPhone 15 Pro, wat je op de nieuwe Pixels kunt met Gemini Nano vergeleken met Apple Intelligence en hoe goed de Pixel 9 Pro Fold is.

Google Pixel 9 Pro vs Apple iPhone 15 Pro

Over een paar weken kunnen we de Pixel 9 Pro vergelijken met de iPhone 16 Pro. Tot die tijd zijn we benieuwd hoe het nieuwe toptoestel van Google zich verhoudt tot de iPhone 15 Pro. Qua design heeft Google zo te zien wel goed gekeken naar de 15 Pro …

De Pixel 9 Pro en de iPhone 15 Pro zijn ongeveer even dik.

De Pixel 9 Pro is met 152,8 x 72 x 8,5 mm iets groter dan de iPhone 15 Pro (146,6 x 70,6 x 8,3 mm), waardoor de iPhone net wat gemakkelijker in je broekzak past. De Pixel is logischerwijs ook iets zwaarder, 12 gram om precies te zijn (199 vs 187 gram). Ook het scherm van de Pixel 9 Pro is iets groter (6,3 inch) dan dat van de iPhone 15 Pro (6,1 inch) en de resolutie ligt iets hoger (1280 x 2856 pixels vs 1179 x 2556 pixels).

Verder heeft het nieuwe topmodel een octacore-processor (1x 3,1 GHz Cortex-X4 + 3x 2,6 GHz Cortex-A720 + 4x 1,92 GHz Cortex-A520). De Pixel 9 Pro heeft daardoor meer rekenkracht dan de hexacore-processor van de iPhone 15 Pro (2x 3,78 GHz + 4x 2,11 GHz). Bovendien heeft de nieuwe Pixel Pro dubbel zoveel werkgeheugen als de iPhone 15 Pro (16 GB vs 8 GB). De Pixel is dus sneller dan de iPhone. Maar eerlijk gezegd zijn het allebei razendsnelle toestellen. Of je in de praktijk veel verschil merkt, is maar de vraag.

De camera van de Google is qua specificaties net iets beter dan die van de iPhone (50 MP en f/1.7 (groothoek) vs 48 MP en f/1.8 (groothoek)). In de praktijk merk je waarschijnlijk niet echt een verschil.

Bij de tele- en ultragroothoekcamera zijn de verschillen wel wat groter (48 MP en f/2.8 (tele) vs 12 MP en f/2.8 (tele), plus 48 MP en f/1.7 (ultragroothoek) vs 12 MP en f/2.2 (ultragroothoek)). Megapixels zeggen niet alles, dus welk toestel de beste foto’s maakt zal in de praktijk nog moeten blijken. De Google Pixel 9 Pro is verkrijgbaar in Porselein, Rozenkwarts, Grijsgroen en Obsidiaan, voor een prijs vanaf 1099 euro. Een iPhone 15 Pro koop je momenteel voor zo’n € 1.017,90.

Gemini Nano vs Apple Intelligence

Zowel bij Google als Apple gebeurt alle AI-verwerking op de smartphone zelf en niet op een server in de cloud. Op de nieuwe Pixels is dit dankzij het ingebouwde Gemini Nano. Alleen wanneer een taak niet kan worden afgehandeld, wijken beide smartphones alsnog uit naar de cloud. Een verschil is wel dat alles wat Gemini doet, wordt afgehandeld door het eigen AI-model van Google. Bij Apple worden taken uitbesteed aan ChatGPT.

Gemini Nano.

Tekstgeneratie is op beide platformen waarschijnlijk de functie die je het meest gaat gebruiken. Ze bieden allebei ongeveer dezelfde functies (o.a. e-mails opstellen, samenvattingen maken, documenten nakijken en verfijnen). De tekstgeneratiefuncties van Apple Intelligence moeten hun debuut nog maken op Apple-apparaten, maar de Gemini-functies van Google zijn nu al beschikbaar op alle apparaten, waaronder de Pixel 9 Pro.

Zowel Gemini als Apple Intelligence hebben functies voor het genereren van afbeeldingen. Die van Gemini zijn alleen beschikbaar voor Pixel 9-modellen. Je typt een prompt en de app maakt een afbeelding waarvan je vervolgens varianten kunt bekijken en verfijnen door de prompt aan te passen. Image Playground van Apple biedt precies dezelfde mogelijkheden, maar heeft wel minder stijlen om uit te kiezen. Verder verschijnt Google Magic Editor (een upgrade van Magic Eraser) binnenkort nog, waarmee je foto’s kunt corrigeren door parameters aan te passen.

Apple Intelligence.

Met de nieuwe Live Mode van Gemini kun je met je AI praten zoals je met een persoon zou praten. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in het Engels en alleen maar voor abonnees van Gemini Advanced. Apple Intelligence heeft op dit moment nog geen Live Mode, maar die zal er in de toekomst ongetwijfeld nog komen.

Zo goed is de Pixel 9 Pro Fold

Er zijn al lange tijd geruchten dat Apple werkt een vouwbare iPhone, maar de Google Pixel 9 Pro Fold is nu de eerste smartphone met vouwbaar scherm die officieel in Nederland op de markt is verschenen. Zo heb je eigenlijk een combinatie van een smartphone en een tablet in één apparaat. Uitgevouwen is de Fold maar 6,5 millimeter dik en heeft dan een scherm van maar liefst 8 inch, met een resolutie van 2152 x 2076 pixels. Opgevouwen heb je een scherm van 6,3 inch (2424 x 1080 pixels) tot je beschikking. De Fold weegt 257 gram, wat best zwaar is voor een smartphone maar niet voor een tablet.

De Pixel 9 Pro Fold is uiteraard voorzien van de Google Tensor 4-chip, zodat Gemini Nano wordt ondersteund. Op de achterkant vind je drie camera’s: een primaire camera van 48 megapixel, een groothoeklens (10,5 megapixel) en een telelens van 10,8 megapixel voor optische zoom. Verder heeft het apparaat twee selfie-camera’s, op elk scherm één. Beide camera’s zijn 10 MP en f/2.2 (wide).

Net als de Pixel 9 Pro is de Pixel 9 Pro Fold een uitstekend toestel. Of dat ook geldt voor het vouwbare gedeelte blijft natuurlijk afwachten. De Google Pixel 9 Pro Fold is verkrijgbaar in de kleuren Porselein en Obsidiaan. Met een vanafprijs van 1899 euro is de Fold in elk geval niet bepaald goedkoop. Je krijgt voor dat bedrag de uitvoering met 16 GB RAM en 256 GB opslagruimte. Wil je 512 GB opslag, dan betaal je zelfs 2029 euro.

Houd je toch liever vast aan de iPhone? Dan kun je nu alvast de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max halen, zodat je later toegang krijgt tot alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Bekijk hier de laagste prijzen van beide toestellen: