Er komt een iPhone Fold (en die gaat dit Apple-product vervangen)

Apple werkt aan een iPhone Fold, maar dat betekent waarschijnlijk het einde van een ander product. Dit Apple-product verdwijnt door de vouwbare iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan een iPhone Fold

Er zijn al langer vermoedens dat Apple aan een device met een vouwbaar scherm werkt. Volgens nieuwe geruchten heeft Apple nu testversies van buigbare schermen aangevraagd bij Samsung en LG, waardoor het zeker lijkt dat Apple aan een vouwbaar toestel werkt. Het gaat om schermen tussen 7 en 8 inch, maar het is nog niet duidelijk voor welk apparaat de displays zijn bedoeld.

Lees ook: Handig: iPhone Fold gaat zichzelf beschermen als die valt

Eerdere geruchten hebben voorspeld dat we eerst een vouwbare iPhone of MacBook gaan zien. Een scherm tussen de 7 en 8 inch is vermoedelijk te klein voor een MacBook, waardoor het goed mogelijk is dat de displays voor een vouwbare iPhone zijn. Wanneer je het toestel openklapt verandert het toestel in een iPad. Helaas betekent de iPhone Fold waarschijnlijk wel het einde van een ander Apple-product.

iPad mini verdwijnt

De vouwbare iPhone kan dus veranderen in een iPad wanneer het toestel wordt opengeklapt. Apple is naar verluidt van plan om na het uitbrengen van de iPhone Fold te stoppen met de iPad mini. De iPad mini heeft namelijk een display van 8,3 inch, dat vergelijkbaar is met het scherm van de iPhone Fold. Volgens geruchten is de iPad mini daarom overbodig zodra de vouwbare iPhone is uitgebracht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat betekent dat we dit jaar mogelijk de laatste iPad mini zien. Het is alweer even geleden dat Apple de iPad mini 6 uitbracht, want de tablet verscheen in 2021. Toen kreeg het toestel een compleet nieuw design met Touch ID. Het is de verwachting dat Apple dit jaar de iPad mini 7 uitbrengt, die komt vermoedelijk in oktober uit. Daarna stapt Apple volgens geruchten dus over op de iPhone Fold.

Dit is wanneer de vouwbare iPhone komt

Het duurt nog wel even voordat Apple de iPhone Fold presenteert, de release is naar verluidt pas in 2026 of 2027. Apple heeft geen haast bij het uitbrengen van een vouwbaar product, er wordt namelijk eerst gekeken naar problemen die andere bedrijven hebben met vouwbare toestellen. Zo heeft Samsung al jarenlang de Samsung Galaxy Fold, maar die release ging niet zonder problemen.

Lees ook: De eerste iPhone Fold is uit – en Apple heeft hem niet gemaakt

Apple heeft al vaker gewacht met het uitbrengen van een product, om van de problemen bij de concurrentie te leren. Hetzelfde doet Apple nu bij de iPhone Fold, waardoor we de telefoon pas over een paar jaar kunnen verwachten. Tegen die tijd kan er natuurlijk nog veel veranderen, waardoor Apple misschien toch doorgaat met de iPad mini. Eén ding is in ieder geval zeker: er wordt door Apple aan een vouwbaar device gewerkt.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.