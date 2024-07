Live EK 2024: zo stream je de wedstrijd Nederland – Roemenië!

Op dinsdag 2 juli om 18.00 uur speelt het Nederlands Elftal de achtste finale van het EK voetbal 2024 tegen Roemenië. Zo stream je de wedstrijd live!

Live EK 2024: zo stream je Nederland – Roemenië

Het EK voetbal 2024 in Duitsland is in volle gang en het Nederlands Elftal heeft inmiddels de achtste finale bereikt. De volgende wedstrijd is op dinsdag 2 juli om 18.00u tegen Roemenië. We laten je zien hoe je deze wedstrijd live kunt streamen!

NPO Stichting Nederlandse Publieke Omroep 2,4 (6.582 reviews) Gratis via App Store via App Store

Stream via NPO Start

De meest voor de hand liggende manier om de wedstrijd Nederland – Roemenië van het EK 2024 te streamen, is via de app NPO Start. Het is echter ook gelijk de minst betrouwbare manier, want de NPO Start-app is nogal gevoelig voor storingen en dat wil je natuurlijk niet tijdens deze belangrijke wedstrijd van het Nederlands Elftal!

NLZIET | Online tv-kijken NLZIET Cooperatief U.A. 8,4 (5.638 reviews) Gratis via App Store via App Store

EK 2024: NLZIET

Een betere optie is om een proefabonnement te nemen op NLZIET. Je kunt dan twee weken lang gebruikmaken van de streamingdienst. Je kijkt met zo’n proefabonnement dus niet alleen de wedstrijd Nederland – Roemenië, maar alle wedstrijden van het EK 2024 die nog gaan komen. Het enige waar je op moet letten, is dat je het abonnement binnen veertien dagen weer opzegt, anders betaal je na de proefperiode 8,95 euro per maand.

Ziggo GO Liberty Global Operations BV 8,6 (183.456 reviews) Gratis via App Store via App Store

EK 2024: Ziggo Go

Als je al een tv-pakket van Ziggo hebt, dan kun je de Ziggo Go-app gebruiken om de EK 2024 wedstrijd van het het Nederlands Elftal te streamen. Ook de voorbeschouwing en de analyses achteraf stream je gewoon via NPO1 op je iPhone, iPad, Mac of tv.

VPN Nederland Curuno B.V. 9 (255 reviews) Gratis via App Store via App Store

Op vakantie? Gebruik VPN Nederland!

Ook als je in het buitenland bent, kun je de EK 2024 wedstrijd Nederland – Roemenië gewoon streamen. Dat doe je door gebruik te maken van een Virtual Private Network (VPN). Daarmee kun je je locatie virtueel veranderen, zodat het lijkt alsof je je gewoon in Nederland bevindt. Zodoende kun je de eerder genoemde streaming-opties alsnog gewoon gebruiken. We raden aan om VPN Nederland te gebruiken en volg de onderstaande stappen:

Installeer en start VPN Nederland; Maak een account aan via de website van VPN Nederland; Verbind in de app met een server in Nederland; Open de gewenste streaming-app en geniet van de wedstrijd!

