Verrassing: deze nieuwe app kun je nú op je Apple TV installeren

Jouw Apple TV heeft er onverwachts een nieuwe app bij, waarmee je een populaire vorm van online entertainment naar je televisie kunt brengen.

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Deze nieuwe app kun je nú op je Apple TV installeren

Goed nieuws als je graag naar korte video’s kijkt: Instagram heeft een eigen app uitgebracht voor de Apple TV. Daarmee kun je video’s rechtstreeks op je televisie bekijken, zonder dat je daarvoor je iPhone of iPad nodig hebt. De app staat sinds 23 oktober in de App Store van Apple TV.

Tot nog toe was Instagram vooral gericht op smartphones. Eerder verscheen er wel al een speciale iPad-app, maar nu maakt het platform dus ook de stap naar de woonkamer.

Dit kun je ermee

De Apple TV-app draait vooral om Reels: korte video’s die je normaal gesproken op je iPhone bekijkt. Je kunt video’s van je favoriete makers bekijken en nieuwe content ontdekken. Ook langere video’s en livestreams worden ondersteund. Instagram wil het zo aantrekkelijker maken om samen met vrienden of familie video’s te kijken op een groot scherm. Bovendien kun je video’s op verschillende apparaten bekijken en later verdergaan waar je gebleven bent.

De app bouwt voort op eerdere uitbreidingen van de app. Instagram verscheen eerder al op apparaten met Amazon Fire TV, Google TV en op televisies van Samsung. De Apple TV-app komt daar nu dus bij.

Zo installeer je de app

Wil je de nieuwe app uitproberen? Dan hoef je alleen maar de App Store op je Apple TV te openen en naar Instagram te zoeken. Vervolgens kun je de app installeren en meteen aan de slag.

Je hebt wel tvOS 26 of nieuwer nodig om de app te gebruiken. Hoewel de app in de Nederlandse App Store te vinden is, richt Instagram zich vooralsnog vooral op gebruikers in de Verenigde Staten. Het kan dus zijn dat bepaalde mogelijkheden hier nu nog beperkt zijn.

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De app is in ieder geval gratis te installeren. Heb je een Apple TV met tvOS 26, dan kun je zelf ontdekken of Instagram ook op het grote scherm een vaste plek verdient. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!