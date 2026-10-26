Dit verrassende onderdeel krijg je alléén bij de nieuwste iPhone

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
26 oktober 2026, 10:31
2 min leestijd
Dit verrassende onderdeel krijg je alléén bij de nieuwste iPhone

De nieuwste iPhone heeft een opvallende verrassing onder de motorkap. Apple heeft de iPhone Duo namelijk voorzien van een extra onderdeel die je niet bij andere iPhones ziet.

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Nieuwste iPhone heeft twee batterijen

Apple heeft met de iPhone Duo zijn eerste opvouwbare iPhone uitgebracht. Het toestel kun je openklappen, waardoor je een veel groter scherm krijgt. Maar hoe ziet zo’n opvouwbare iPhone er eigenlijk vanbinnen uit? Dat weten we inmiddels dankzij de eerste video’s waarin het toestel helemaal uit elkaar wordt gehaald.

iPhone Duo Teardown: Double Screens, Double Repair Risk?

De YouTube-kanalen Phone Repair Guru en REWA Technology hebben de iPhone Duo opengemaakt. Daarbij valt meteen iets bijzonders op, want de nieuwste iPhone heeft twee losse batterijen. Dat zie je niet bij de gewone iPhones van Apple.

De reden is eigenlijk heel simpel. Omdat de iPhone Duo uit twee helften bestaat, heeft Apple de batterijen over beide kanten verdeeld. Zo wordt de beschikbare ruimte in het dunne toestel beter benut.

Cancel Your Pre-Order... iPhone Duo Teardown

Hoe groot zijn de batterijen van de iPhone Duo?

De twee batterijen zijn niet even groot. De grootste heeft een capaciteit van 2962 mAh, terwijl de kleinere batterij 1921 mAh heeft. Samen leveren ze een capaciteit van 4883 mAh.

Dat is behoorlijk wat voor een toestel dat je kunt dubbelvouwen. Toch zegt de batterijcapaciteit niet alles over hoelang je met een volle accu doet. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van hoe vaak je het grote scherm gebruikt.

iphone duo batterij

Er is nog iets opvallends aan de batterijen. Apple gebruikt speciale lijm om ze op hun plek te houden. Door een kleine elektrische stroom door de lijm te sturen, laat deze los. Dat maakt het gemakkelijker om de batterijen te vervangen wanneer dat nodig is.

Nog meer verrassingen in de iPhone Duo

De dubbele batterij is niet het enige extra onderdeel van de iPhone Duo. Zo heeft de iPhone Duo ook een volledig modulaire usb-c-aansluiting. Die kan als los onderdeel worden vervangen, wat handig is bij reparaties.

iPhone duo scherm

Verder zijn binnenin de A20 Pro-chip en Apple’s eigen C2-modem te vinden. Nog een opvallende feature is dat de iPhone Duo wereldwijd alleen met eSIM werkt.

Toch blijft vooral de dubbele batterij bijzonder. Apple heeft de binnenkant van de iPhone flink moeten aanpassen om het opvouwbare ontwerp mogelijk te maken. En dat levert een interessante kijk onder de motorkap op!

iPhone Duo kopen

Wil je een iPhone Duo kopen? De prijzen beginnen bij 2.339,- euro. Vind je dat teveel? Dan kun je met een abonnement nog wat besparen. De beste prijzen vind je hieronder.

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