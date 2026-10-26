Apple verrast met iPad mini 2026 – en die heeft een bijzondere primeur

Apple heeft de achtste generatie van de iPad mini onthuld! De iPad mini 2026 heeft drie hele grote upgrades gekregen. Dit zijn ze!

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iPad mini 2026

De nieuwe generatie van de iPad mini is aangekondigd! Apple heeft de iPad mini 2026 onthuld in een persbericht. Het is de achtste generatie van de kleine iPad, die zowel onder als boven de motorkap een hele grote update heeft gekregen. Apple heeft drie langverwachte verbeteringen naar de iPad mini 2026 gebracht, waaronder een bijzondere primeur. Ben je benieuwd wat er is veranderd? Dit zijn de belangrijkste functies van de nieuwe iPad mini!

Overzicht Processor Scherm Behuizing Prijzen

1. A20 Pro-chip

Apple voorziet nieuwe apparaten traditiegetrouw van een snellere chip en dat is bij de nieuwe iPad mini niet anders. De iPad mini 2026 draait op de krachtige A20 Pro-chip, die we eerder in de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zagen. De processor is gemaakt volgens het 2 nanometer-proces, dat betekent dat de chip veel sneller én energiezuiniger is. Met de nieuwe A20 Pro-chip gaat de accu van de iPad mini 2026 bij normaal gebruik tot 10 uur mee.

De A20 Pro-chip komt met 12 GB aan werkgeheugen. Het is een grote update voor de iPad mini, want de vorige generatie moest het nog doen met de A17 Pro-chip. Met de nieuwe processor kan de iPad mini meerdere (zware) taken op hetzelfde moment verwerken, zelfs als ze werken met Apple Intelligence. Met de A20 Pro-chip heeft de iPad mini 2026 bovendien nog jarenlang ondersteuning voor alle nieuwe functies van iPadOS.

2. Oled-scherm

De iPad mini 2026 heeft onder de motorkap dus een grote upgrade gekregen, maar daar blijft het niet bij. De kleine tablet is voor het eerst voorzien van een oled-scherm. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van het lcd-scherm van zijn voorganger. Bij oled kan iedere pixel afzonderlijk oplichten of helemaal worden uitgeschakeld. Zo zijn zwarttinten écht zwart en is het contrast een stuk hoger. Kleuren komen bovendien beter tot hun recht, waardoor foto’s, video’s en games er nog mooier uitzien. De nieuwe iPad mini heeft een piekhelderheid van 1200 nits, zodat het scherm altijd goed afleesbaar blijft.

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Het oled-scherm heeft nog een ander voordeel: het is energiezuiniger. Vooral bij het gebruik van de donkere modus verbruikt het display minder stroom, omdat zwarte pixels geen energie nodig hebben. Het schermformaat is iets groter geworden door schermranden die 24 procent smaller zijn. De achtste generatie van de iPad mini beschikt over een 8,5-inch scherm. Je kunt daarbij voor het eerst kiezen voor een matte afwerking met nanotextuur. Apple heeft de behuizing verder iets lichter gemaakt, het apparaat is nog maar 5,4 millimeter ‘dik’.

3. Eerste waterbestendige iPad ooit

Apple heeft niet alleen het scherm van de iPad mini aangepast in 2026, ook de behuizing zelf heeft een grote update gekregen. De speakers van de iPad mini zijn vernieuwd en lijken op de luidsprekers van de iPhone. De nieuwe speakers komen met een groot voordeel, want de iPad mini 2026 is waterbestendig. Dat is een primeur: nooit eerder bracht Apple een waterbestendige iPad uit. Bij de iPad mini 2026 hoef je dus minder zorgen te hebben over eventuele waterschade.

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Waar de iPad mini 2024 nog een IP42-rating had, heeft de nieuwe generatie van de iPad een IP67-rating. De verbeterde rating betekent dat de iPad stof- en waterbestendig is. Zo is de tablet volledig beschermd tegen stof en kan hij een onderdompeling in water tot één meter diep gedurende maximaal 30 minuten overleven. Je hoeft je daardoor minder zorgen te maken als je de tablet per ongeluk in het water laat vallen. Toch blijft het verstandig om contact met water zoveel mogelijk te vermijden, want de iPad is niet volledig waterdicht.

Prijs van de iPad mini 2026

De iPad mini 2026 is verder beveiligd met Touch ID, heeft ondersteuning voor Wifi 7 en Bluetooth 6 en is beschikbaar in slechts twee kleuren. Je kunt bij de iPad mini kiezen voor de kleuren middernacht en sterrenlicht. Ben jij enthousiast over alle nieuwe functies? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple heeft de kleine iPad veel duurder gemaakt. De iPad mini 2024 had nog een beginprijs van 559 euro, voor de iPad mini 2026 betaal je maar liefst 759 euro. Voor die prijs krijg je het basismodel met 128 GB aan opslagruimte. Hier kun je de nieuwe iPad mini bestellen vanaf 28 oktober om 18.10 uur:

iPad mini 2026 kopen

Je kunt de nieuwe iPad mini binnenkort bij onderstaande shops bestellen.

De kleinste iPad heeft een behoorlijk prijskaartje, zeker als je kijkt naar de beginprijzen van andere iPads. Zo betaal je voor de iPad Air 2026 749,- euro. Voor die prijs krijg je meer functies en een snellere chip. Ben je juist op zoek naar een compacte tablet? En wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is de iPad mini 2024 nog steeds een hele goede keuze, die je tegen een veel lagere prijs in huis haalt. Bekijk hier waar je de iPad mini 2024 voordelig krijgt: