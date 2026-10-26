iOS 27.2 release: 3 nieuwe functies die binnenkort naar je iPhone komen

Apple brengt binnenkort iOS 27.2 uit. De update voegt handige functies toe aan apps op je iPhone, met daaronder 3 opvallende verbeteringen.

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iOS 27.2 release

Apple werkt aan iOS 27.2, een update die meer verandert dan je misschien zou verwachten. De update verschijnt waarschijnlijk eind oktober en brengt nieuwe mogelijkheden naar een aantal apps. Hier zijn drie functies waar je alvast naar uit kunt kijken.

1. Berichten

De Berichten-app krijgt de functie Voorgestelde acties (Suggested Actions). Je iPhone herkent dan wanneer een bericht aanleiding geeft om iets te doen en stelt vervolgens een handige vervolgstap voor. Krijg je bijvoorbeeld een bericht over een afspraak? Dan kan je iPhone voorstellen om een agenda-item of herinnering aan te maken. Ook kun je informatie direct aan een notitie toevoegen. Je kunt bovendien instellen welke suggesties je wel en niet wilt zien. Zo bepaal je zelf hoe behulpzaam de functie mag zijn.

2. FaceTime

Ook FaceTime wordt verbeterd. De functie ‘Dubbele opname’ laat je op geschikte iPhones tegelijkertijd de voor- en achtercamera gebruiken tijdens een videogesprek. Met iOS 27.2 werkt dit ook tijdens groepsgesprekken. Zo kun je bijvoorbeeld jezelf laten zien én tegelijkertijd je omgeving in beeld brengen. Dat is handig als je iets wilt laten zien aan familie of vrienden zonder de camera steeds om te draaien. Je hebt er wel een iPhone 17 of nieuwer voor nodig.

3. Slimme sloten

Gebruik je slimme deursloten die met de Woning-app samenwerken? Dan komt er een interessante verbetering aan. Met de nieuwe optie ‘Vergrendel na sluiten’ stel je in hoelang het duurt voordat de deur automatisch op slot gaat nadat je deze hebt dichtgedaan. Daarnaast kun je een melding ontvangen wanneer een deur te lang open blijft staan. Je hebt wel een compatibel slim slot nodig dat kan detecteren of de deur open of dicht is.

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Zoals gezegd verwachten we de update naar iOS 27.2 eind oktober. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!