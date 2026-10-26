iOS 27.1 is eindelijk uit – maar alléén voor deze iPhone

Apple heeft iOS 27.1 uitgebracht! Grote kans dat je de update hebt gemist, want Apple heeft iOS 27.1 voor slechts één iPhone uitgebracht.

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iOS 27.1

Apple heeft een nieuwe softwareversie voor de iPhone uitgebracht! Op vrijdag 23 oktober is iOS 27.1 verschenen. Het is een hele bijzondere update, die niet beschikbaar is voor alle iPhones. Sterker nog: Apple heeft iOS 27.1 alleen uitgebracht voor de compleet nieuwe iPhone Duo. Alleen de eerste vouwbare iPhone ooit kan updaten naar iOS 27.1. Voor alle andere iPhones is (nog) geen nieuwe softwareversie beschikbaar.

Apple heeft iOS 27.1 alleen voor de iPhone Duo uitgebracht, zodat het bedrijf bepaalde exclusieve features langer kon testen. Dat is niet de enige reden, want een aantal functies is pas bij de release van de iPhone Duo ontdekt. Waar nieuwe features doorgaans worden ontdekt in een testversie van iOS 27.1, heeft Apple ze nu langer verborgen gehouden. Daarnaast worden de grootste softwarefouten van de iPhone Duo direct opgelost met iOS 27.1.

Op vrijdag heeft Apple iOS 27.1 stilletjes uitgebracht voor de iPhone Duo. Heb jij een iPhone Duo? Zorg dan dat je de software zo snel mogelijk bijwerkt, want het gaat om een belangrijke tussentijdse update. Compleet nieuwe toestellen als de iPhone Duo hebben doorgaans een aantal vervelende problemen na de release. Apple lost die kinderziektes op in de nieuwe iOS 27-versie, dus installeer die zo snel mogelijk.

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Voor alle andere iPhones komt de volgende update al snel. Apple brengt voor die toestellen iOS 27.2 uit, dus de update naar iOS 27.1 wordt overgeslagen. Met iOS 27.2 krijgt je iPhone een aantal handige nieuwe functies. De Apple TV-app wordt uitgebreid met profielen, FaceTime krijgt ondersteuning voor gebarentaal en Apple Music krijgt een nieuw ontwerp. Verder komen nieuwe functies naar de HomePod en naar CarPlay Ultra.

Release van iOS 27.2

Apple heeft de release candidate van iOS 27.2 inmiddels uitgebracht, waardoor de definitieve update niet lang meer op zich laat wachten. Doorgaans volgt de officiële release een week na de laatste testversie van een update. De release candidate is de laatste testversie, dus we kunnen iOS 27.2 ieder moment verwachten. Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit op maandag of dinsdag, dus houd je iPhone vanavond goed in de gaten.

Je vindt de update onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’, zodra Apple de nieuwe softwareversie heeft uitgebracht. Waar normaliter iOS 27.1 de eerstvolgende software-update zou zijn, kiest Apple er dit jaar voor om direct iOS 27.2 uit te brengen. Wil je geen enkele softwareversie voor je iPhone missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!