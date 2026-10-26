Deze iPad krijgt een hele grote update (en dat merk je in je portemonnee)

Apple brengt deze week een nieuwe iPad uit en die krijgt naar verluidt een hele grote update. Om deze iPad gaat het!

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Update 26-10-2026 14.20 uur: Apple heeft de nieuwe iPad mini aangekondigd! Bekijk hier alle verbeteringen van de iPad mini 2026:

iPad mini 2026

De nieuwe generatie van de iPad mini verschijnt binnenkort! Apple werkt aan de iPad mini 2026, die naar verluidt deze week nog wordt aangekondigd. Op woensdag 28 oktober 2026 vindt het volgende Apple-event plaats. Die dag presenteert Apple waarschijnlijk niet alleen nieuwe Macs, maar ook de iPad mini 2026. De achtste generatie van de iPad mini krijgt een grote update, met een aantal langverwachte functies.

De belangrijkste verandering onder de motorkap wordt naar verluidt de nieuwe processor. Waar de huidige versie van de iPad mini nog draait op de A17 Pro-chip, stapt de iPad mini 2026 over naar de krachtigere A20 Pro-chip. Die processor is gemaakt volgens het 2 nanometer-proces, dat betekent dat de chip veel sneller en energiezuiniger is. De A20 Pro-chip zorgt er dus niet alleen voor dat de iPad mini veel sneller wordt, maar ook dat de accu een stuk langer meegaat.

Naast de A20 Pro-chip geeft Apple de iPad mini nog een grote update. Volgens geruchten krijgt de kleine iPad nieuwe speakers, die lijken op de luidsprekers van de iPhone. Dat heeft een groot voordeel, want de nieuwe speakers zijn waterdicht. Met de nieuwe speakers wordt de nieuwe generatie van de iPad voor het eerst waterdicht. Dat is een primeur: nooit eerder heeft Apple een waterdichte iPad uitgebracht.

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Apple past daarnaast het scherm van de iPad mini aan. De nieuwe generatie van de iPad mini krijgt een oled-scherm. Het display van de iPad mini is al sinds 2021 ongewijzigd, waardoor het hoog tijd is voor een update. Die verbetering komt er bij de iPad mini 2026, want de kleinste iPad krijgt eindelijk een oled-scherm. Het is nog onduidelijk wat de verversingssnelheid van het nieuwe scherm wordt. Bij de iPad Pro is dat al 120Hz, maar de kans bestaat dat de iPad mini op 60Hz blijft steken.

Veel hogere prijs

De kleinste iPad krijgt in 2026 dus een hele grote update. Het wordt de eerste waterdichte iPad ooit, het display wordt veel beter en de A20 Pro-chip maakt het toestel veel sneller en energiezuiniger. Ben jij van plan om de nieuwe iPad mini te kopen? Dan hebben we slecht nieuws, want je merkt deze verbeteringen helaas ook in je portemonnee. Apple is naar verluidt van plan om de iPad mini in 2026 veel duurder te maken.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt de iPad mini 200 dollar duurder. Apple voert in Europa vaak soortgelijke prijsverhogingen door, waardoor de iPad mini mogelijk honderden euro’s duurder wordt. Je krijgt de iPad mini nu voor 689 euro, met de prijsverhoging wordt de iPad mini meer dan 800 euro. Wil je niet zoveel betalen? Dan is de iPad mini 2024 nog steeds een goede en veel voordeligere keuze. Bekijk hier waar je de iPad mini 2024 het goedkoopst in huis haalt: