Deze feature in Google Maps moet je kennen (én direct gebruiken)

Google Maps is erg populair om mee te navigeren, maar er zit ook een handige feature in die verrassend weinig gebruikers kennen en gebruiken.

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Deze feature in Google Maps moet je kennen

Zoek je jouw adres op in Google Maps en schakel je over naar Street View? Dan zie je waarschijnlijk een scherpe foto van je woning, inclusief voordeur, ramen en soms zelfs de erfgrens. Dat kan handig zijn, maar het betekent ook dat iedereen online jouw huis kan bekijken. Wil je dat liever niet? Dan is er een feature in Google Maps waarmee je jouw woning permanent kunt laten vervagen.

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Je huis vervagen in Street View

Google biedt al jaren de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om je woning onherkenbaar te maken in Street View. Toch maken nog maar weinig mensen er gebruik van. Het grote voordeel van deze feature van Google Maps is dat onbekenden niet langer duidelijk kunnen zien hoe je woning eruitziet. Vooral voor mensen die extra waarde hechten aan hun privacy is dat een eenvoudige, maar effectieve maatregel.

Zo vraag je vervaging aan

Het aanvragen van de vervaging werkt het beste via een computer. Open Google Maps in je browser en zoek op je woonadres. Klik vervolgens op de Street View-foto van je woning om Street View te openen. Rechtsonder in beeld vind je de optie ‘Een probleem melden’. Klik daarop en er verschijnt een rood kader over de afbeelding. Versleep en zoom het kader totdat je woning volledig binnen het geselecteerde gebied valt.

Daarna kies je de optie ‘Mijn huis of een object op mijn privéterrein’. Google vraagt vervolgens om aanvullende informatie. Beschrijf zo duidelijk mogelijk welke woning vervaagd moet worden, vul je e-mailadres in en verstuur het verzoek.

Na het indienen ontvang je een bevestigingsmail. In sommige gevallen stelt Google nog aanvullende vragen voordat het verzoek wordt verwerkt. Google noemt geen verwerkingstermijn, maar veel verzoeken worden binnen enkele weken afgehandeld.

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Voordat je op verzenden klikt, is het belangrijk om goed te controleren of je de juiste woning hebt geselecteerd. Google benadrukt namelijk dat een vervaging permanent is. Zodra je huis onherkenbaar is gemaakt, kun je dat niet meer terugdraaien. Wordt je verzoek goedgekeurd? Dan blijft de vervaging zichtbaar op alle huidige én toekomstige Street View-afbeeldingen. Juist daarom is het verstandig om vooraf goed in te zoomen en alleen het gedeelte te selecteren dat je echt wilt afschermen.

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