Waarom Apple de iPod nano 4 zou moeten terugbrengen

Het is mijn laatste werkweek (ooit) voor iPhoned. Daarom schrijf ik vol nostalgie over mijn favoriete Apple-apparaat aller tijden: de iPod nano (4e generatie).

De iPod nano (4e generatie) blijft een topper

Laten we beginnen met het feit dat ik een muziek-freak ben. Dat hebben jullie vast kunnen lezen in mijn (ietwat kritische) artikelen over Spotify en Apple Music. Nu is het deze week mijn allerlaatste werkweek voor iPhoned.nl. Hoog tijd dus om mijn favoriete Apple-product aller tijden uit te lichten.

Na iPhoned ga ik de muziekindustrie in. Het zal je vast niet verrassen dat mijn favoriete Apple-apparaat aller tijden de iPod nano (4e generatie) is. Dit is waarom.

De iPod nano was super vernieuwend

De iPod nano (4e generatie) kwam in 2008 op de markt, een jaar na de iPhone (Apple’s eerste succesvolle product met een touchscreen). Rond die tijd was ik sceptisch over de touchscreen-techniek, maar wilde wel graag genieten van muziek. Ik kocht met mijn zakgeld de iPod nano (4e generatie); een mp3-speler met gebogen oppervlak, 8GB (!) aan opslag, een helder scherm, het befaamde Klikwiel, drie spelletjes en veel nieuwe functies.

Zo zat er in deze iPod nano voor het eerst een versnellingsmeter (of in het Engels: accelerometer). Deze had door of jij je iPod horizontaal of verticaal vasthield en bewoog met de oriëntatie van het scherm mee. Daarbovenop bemerkte deze functie ook wanneer je de iPod nano schudde; de allereerste randomisatie van muziek was geboren. Deze ‘Shake-to-Shuffle’-functie zorgde ervoor dat ik enorm veel muziek heb ontdekt die mijn vader en moeder op mijn iPod nano hadden gezet.

Ook de ‘Genius’-functie, Apple’s eerste poging om muziek te cureren, was een reden voor mij om toch elke keer de hitjes te skippen en albums écht in te duiken. Bovendien zorgde de cover flows (de stijlvolle iTunes weergave van de albumcovers) dat ik iedere plaat uit mijn hoofd begon te leren. Ten opzichte van het verschil tussen de iPhone 13 en de iPhone 14 lijkt de iPod nano (4e gen.) extreem vernieuwend.

Waarom ik weemoedig ben naar de iPod nano

Ik kan je veel redenen vertellen waarom ik graag weer louter een iPod nano zou willen bezitten. Het is té eenvoudig om het te koppelen aan mijn onbezonnen jeugd, de eeuwig-durende luistersessies in de auto naar Italië of het nadoen van mijn favoriete artiesten op mijn bed terwijl de iPod nano in een universele dockingstation met speakers stond te pompen.

Nee, het zijn andere, existentiële redenen waarom ik denk dat we allemaal onze gloednieuwe iPhone 14 weer moeten inruilen voor een iPod nano 4e generatie. Het gaat mij om de snelheid en de bereikbaarheid van de moderne maatschappij die de opmars van de iPhone (en alle Android-kameraden) teweeg heeft gebracht. Met de iPod nano kon je nog genieten van nieuwe technologie, zonder dat deze controle over jou kreeg. Vandaag de dag is dat met de zoveelste vernieuwde mobiele telefoon het tegenovergestelde.

Begrijp me niet verkeerd, de iPhone heeft ons veel mooie dingen gegeven, maar is door de rappe ontwikkeling ook geniepig ons leven in geslopen. Een groot deel van de mensheid besteed hun leven nu eindeloos scrollend op sociale media en kan zich niet eens meer herinneren dat het een decennium daarvoor anders was. En het gaat alleen maar meer worden. Er groeit nu een hele generatie op die niet anders kent dan het online digitale leven, starend naar schermpjes, afgeleid door TikToks. Bovendien is de generatie daarna over 20 jaar misschien wel gewend aan de Apple Reality-headset en leeft deze helemààl niet meer in het échte leven.

Hoe de iPod nano en de iPhone 14 Apple representeren

Ik snap dat ik klink als een boomer die de moderne tijd niet meer kan vatten, maar het gaat verder dan dat. De iPod nano staat voor mij voor het samen luisteren naar muziek via een waardeloze splitter, in plaats van ‘met zijn allen alleen zijn’ in een treincoupé. De nano staat voor mij voor het muziek luisteren om het muziek luisteren, in plaats van als achtergrondmuziekje tijdens het afwassen.

De iPod nano staat voor Apple die plezier uitstraalde in de dingen het bedrijf maakte. De iPhone 14 staat voor mij voor een tech-reus dat enkel de naam van de nieuwe iPhone verandert en ook nog eens het lef heeft om hem (flink) duurder te maken. En dat is waarom ik louter weer een iPod nano wil bezitten.