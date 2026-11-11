Apple voegt deze nieuwe feature binnenkort toe aan Apple Kaarten

Apple werkt aan een nieuwe feature voor Apple Kaarten waardoor die een stuk nauwkeuriger kan voorspellen wanneer je op je bestemming aankomt.

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Apple voegt deze nieuwe feature toe aan Apple Kaarten

De verwachte aankomsttijd was tot nog toe niet altijd even nauwkeurig. Daar komt met deze nieuwe feature in Apple Kaarten verandering in. Deze feature kijkt namelijk niet alleen naar de autorit, maar ook naar de tijd die je kwijt bent aan parkeren en lopen. Vooral als je regelmatig met de auto naar drukke locaties rijdt, kan dat handig zijn.

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Op dit moment berekent Apple Kaarten je aankomsttijd vooral op basis van de route, de afstand en de verkeerssituatie. Maar daarmee houdt de app niet altijd rekening met het vinden van een parkeerplek. Dat gaat nu veranderen.

In de testversie van iOS 27.3 is een nieuwe functie ontdekt met de naam TimeToPark. Dat meldt X-gebruiker pdfu. De functie verzamelt gegevens over hoelang je onderweg bent voordat je daadwerkelijk parkeert. Ook wordt bijgehouden hoeveel tijd je vervolgens nodig hebt om vanaf je parkeerplek naar je eindbestemming te lopen.

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Nauwkeuriger

Apple gebruikt hiervoor onder meer locatiegegevens en bewegingsinformatie van je iPhone. De verzamelde gegevens worden gekoppeld aan het tijdstip en de dag waarop je reist. Daardoor kan de software na verloop van tijd beter inschatten hoeveel extra reistijd je nodig hebt.

Rijd je bijvoorbeeld regelmatig naar een druk winkelcentrum? Dan kan Apple Kaarten dankzij de nieuwe feature uiteindelijk rekening houden met de tijd die je doorgaans kwijt bent aan parkeren en lopen. Ook de terugweg naar je auto wordt meegenomen. Dat zorgt op termijn voor nauwkeurigere voorspellingen bij verschillende bestemmingen.

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Release

TimeToPark kan op dit moment alleen intern bij Apple worden getest. De functie is dus nog niet beschikbaar voor alle iPhone-gebruikers en Apple heeft ook nog geen officiële releasedatum aangekondigd. Of de nieuwe feature in Apple Kaarten uiteindelijk met de komst van iOS 27.3 verschijnt, is dus nog onzeker. Voorlopig lijkt Apple vooral gegevens te verzamelen en te onderzoeken hoe die informatie de navigatie kan verbeteren. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!